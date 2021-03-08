Горячая американская модель похвасталась соблазнительными формами в лыжном костюме: фото
Волшебная Синди Прадо выглядит очень роскошно не только в платьях и нижнем белье. Она поражает своей красотой даже в лыжном костюме. Неудивительно, что один из последних постов 29-летней модели настолько сильно понравился ее подписчикам. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник:инстаграм Синді Прадо
Синди Прадо решила на этой неделе удивить своих поклонников. И, признаемся, ей это удалось очень хорошо. Она сделала несколько соблазнительных кадров, но не в купальнике, а лыжном костюме. Соблазнительный образ модели чрезвычайно понравился ее подписчикам.
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"И на этом моя снежная серия завершается", – написала Синди под постом.
Поклонники 29-летней модели в восторге от ее сексуального образа. Они не только поставили десятки тысяч лайков за день, но и буквально засыпали ее комплиментами:
- "Снежная королева";
- "Какая же ты красивая";
- "Привлекательная и очень сексуальная";
- "Самая горячая женщина на планете";
- "Ты невероятная".
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Мы в восторге от сексуальной Синди Прадо. Убеждены, что она может одеть мешок, но при этом будет оставаться такой же соблазнительной. Чтобы не упустить порцию свеженького, айда подписываться на нее!
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