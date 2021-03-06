Сексуальная 32-летняя фэшн-фотограф Соня Плакидюк в очередной раз порадовала своих подписчиков провокационным постом в сети. На этот раз она выложила откровенное фото, на котором прикрывает обнаженную грудь руками и распущенными волосами. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Волшебная фэшн-фотографиня Соня Плакидюк с радостью примеряет не только роскошные платья с глубоким декольте, но и образ Евы. Неудивительно, что на этот раз своих подписчиков в инстаграме она порадовала голым фото. Кадр настолько понравился поклонникам 32-летней красавицы, они просто не могли сдерживать эмоций.

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"Утреннее фото для тех, кто до сих пор плачет в директе, что я отрезала волосы, или "как меня видят все, кто ниже 180 сантиметров" , – шутя написала она под постом.

Подписчики Сони Плакидюк не замедлили, засыпав ее комплиментами и множеством забавных комментариев:

"Словно рекламная кампания Жана-Поля Готье";

"Мавка лесная";

"Фото вау! Будто пламя";

"Вы прекрасна";

"Оргазм для глаз";

"Сексуальная девушка".

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