Соблазнительная украинская фэшн-фотограф обнажила грудь в сети: горячее фото 18+
Сексуальная 32-летняя фэшн-фотограф Соня Плакидюк в очередной раз порадовала своих подписчиков провокационным постом в сети. На этот раз она выложила откровенное фото, на котором прикрывает обнаженную грудь руками и распущенными волосами. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник:инстаграм Сони Плакидюк
Волшебная фэшн-фотографиня Соня Плакидюк с радостью примеряет не только роскошные платья с глубоким декольте, но и образ Евы. Неудивительно, что на этот раз своих подписчиков в инстаграме она порадовала голым фото. Кадр настолько понравился поклонникам 32-летней красавицы, они просто не могли сдерживать эмоций.
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"Утреннее фото для тех, кто до сих пор плачет в директе, что я отрезала волосы, или "как меня видят все, кто ниже 180 сантиметров", – шутя написала она под постом.
Подписчики Сони Плакидюк не замедлили, засыпав ее комплиментами и множеством забавных комментариев:
- "Словно рекламная кампания Жана-Поля Готье";
- "Мавка лесная";
- "Фото вау! Будто пламя";
- "Вы прекрасна";
- "Оргазм для глаз";
- "Сексуальная девушка".
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Соней Плакидюк невозможно не восхищаться. Она очень талантливая, роскошная и соблазнительная. Поэтому подпишись на нее немедленно. Не пропусти порцию горяченького в следующий раз!
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