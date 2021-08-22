Если ты регулярно ходишь в зал, бегаешь по несколько километров или выполняешь сложные тренировки, ты, естественно, хочешь увидеть результат через некоторое время. Но если ты не видишь результатов, это может быть связано с тем, что ты тренируешься недостаточно дней в месяц или выбираешь неправильную интенсивность.

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Сколько дней в месяц нужно тренироваться

Тони Хортон, создатель программы домашних тренировок Power 90 Extreme (P90X) рекомендует

тренироваться не менее 22 дней в месяц, а в идеале – 25 дней.

В то же время он призывает каждого проявить хотя бы немного терпения.

"Мы ходим в школу 12 лет, а иногда мы учимся годами после этого. Нам все равно, сколько времени это займет, но если мы не похудели за 2 месяца, мы все бросаем. Не надо так", – отмечает он.



Построение тела – сложная формула, в которой есть множество переменных / Фото Rawpixel

Интенсивность имеет значение

Но, по словам фитнес-тренера Ноа Неймана, тренера международной сети спортзалов Barry's Bootcamp, самое главное – это то, как ты тренируешься. В конце концов, просто хождение в тренажерный зал не принесет тебе результатов.

"Постоянные, интенсивные усилия и настоящая самоотдача – вот что отличает гимнастов с телом, которое ты отчаянно хочешь, от тех, кто ходит, но никогда не видит результатов", – подчеркивает Нейман.

Если же желаемые результаты не являются несмотря на 22 дня тренировок в месяц, есть метод, который может тебе помочь.

Начинай с упражнения, которое ты больше всего не любишь!

Если ты ненавидишь бег, сначала займы беговую дорожку, потому что это не то, к чему твоё тело привыкло. И, следовательно, оно быстрее адаптируется и немедленно активирует необходимые части тела.



Твои тренировки должны быть интенсивными / Фото Rawpixel

Выйди из зоны комфорта

То же самое и со спортсменами, которые привыкли к строгому распорядку: просто нужно время от времени вводить что-то новое, иначе организм привыкнет к постоянной нагрузке. Например, если ты несколько недель выполнял подходы по 20 отжиманий, ты можешь увеличить их до 25 или добавить становую тягу в своих сетах.

"Лучшее, что ты можешь сделать, – постоянно менять что-то. Ты меняешься каждый день, от тренировки к тренировке, от месяца и к месяцу", – добавляет Тони Хортон.

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