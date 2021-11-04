Уролог и тазовый хирург Рена Малик, доктор медицинских наук, пролила свет на вопрос, который волнует миллионы мужчин по всему миру. Она рассказала, сколько должен продолжаться идеальный секс. Спойлер: цифра значительно отличается от того, что мы видим в порно.

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В новом ролике, который Малик выложила на своем ютьюбе, она ссылается на исследования. В нем участвовало 500 пар по всему миру. Ученых интересовала фактическая продолжительность секса, измеряемая с помощью секундомера.

Сразу заметим, что ученых интересовало непосредственное проникновение. Прелюдия не учитывалась. Итак, сколько нужно продержаться от проникновения до эякуляции?..

Сколько минут должен продолжаться идеальный секс для мужчины
Сколько должен длиться идеальный секс с точки зрения мужчины / Фото We-Vibe Toys

  • Исследование показало, что "идеальным" показателем является 16 минут. Но, по оценкам ученых, реальное время ближе к 9 минутам. Интересно, что среднее время составляет всего 5,7 минуты.

Малик, однако, отмечает, что записанное время варьировалось от менее одной минуты до 55!

"Интересно, что оно отличается в зависимости от местоположения", – говорит она.

  • Так, в Турции среднее время составляет 4,4 минуты, а в Великобритании – около 10 минут.

Конечно же, все эти исследования измеряют продолжительность секса только как время, необходимое мужчине-партнеру для достижения оргазма во время проникновения. И, к сожалению, у них нет ничего общего с достижением кульминации женщинами. Но Малик позаботилась о нас. Она привела результаты опроса, в котором участвовало 4000 женщин. Он показал, что идеальный секс должен длиться в диапазоне 25 минут. В таком случае можно подарить женщине желаемое удовольствие.

Рена Малик рекомендует не зацикливаться только на цифрах:

Опять же это варьируется от человека к человеку. Я не стала бы слишком полагаться на эти цифры. Я хочу, чтобы вы достигали нормального среднего уровня. Если вы его достигли, то это уже замечательно,
– подчеркивает она.

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Мы же напоминаем, что хороший секс без прелюдии невозможен. Так что не стоит зацикливаться только на проникновении. Целуй свою возлюбленную, засыпай ее комплиментами, не забывай ласкать. И только в таком случае можно будет гарантировать большое удовольствие вам обоим!