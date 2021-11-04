Урологиня та тазовий хірург Рена Малік, доктор медичних наук, пролила світло на питання, яке турбує мільйони чоловіків по всьому світу. Вона розповіла, скільки ж повинен тривати ідеальний секс. Спойлер: цифра суттєво відрізняється від того, що ми бачимо у порно.

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У новому ролику, який Малік виклала на своєму ютубі, вона посилається на дослідження. У ньому брали участь 500 пар по всьому світу. Науковців цікавила фактична тривалість сексу, яку вимірювали за допомогою секундоміра.

Відразу ж зауважимо, що учених цікавило безпосереднє проникнення. Прелюдія не враховувалася. Тож, скільки потрібно протриматися від проникнення до еякуляції?..



Скільки повинен тривати ідеальний секс з точки зору чоловіка / Фото We-Vibe Toys

Дослідження показало, що "ідеальним" показником є 16 хвилин. Але, за оцінками учених, реальний час ближчий до 9 хвилин. Цікаво, що середній час становить лише 5,7 хвилини.

Малік, однак, зазначає, що записаний час варіювався від менш як однієї хвилини до 55!

"Цікаво, що він відрізняється у залежності від місця розташування", – каже вона.

Так, у Туреччині середній час становить 4,4 хвилини, а у Великій Британії – близько 10 хвилин.

Звичайно ж, усі ці дослідження вимірюють тривалість сексу лише як час, необхідний чоловікові-партнеру для досягнення оргазму під час проникнення. І, на жаль, вони не мають нічого спільного з досягненням кульмінації жінками. Але Малік потурбувалася про нас. Вона навела результати опитування, в якому брали участь 4000 жінок. Воно показало, що ідеальний секс повинен тривати у діапазоні 25 хвилин. У такому випадку можна подарувати жінці бажане задоволення.

Рена Малік рекомендує не зациклюватися лише на цифрах:

Знову ж таки, це варіюється від людини до людини. Я не стала б занадто покладатися на ці цифри. Я хочу, щоб ви досягали нормального середнього рівня. Якщо ви його досягнули, то це вже чудово,

– наголошує вона.

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Ми ж нагадуємо, що хороший секс без прелюдії неможливий. Тож не варто зациклюватися лише на проникненні. Цілуй свою кохану, засипай її компліментами, не забувай пестити. І лише в такому випадку можна буде гарантувати неабияке задоволення вам обом!