По аналогии – это как закодированная в нашей ДНК генетическая информация. Следовательно, ее можно рассчитать в форме математических данных.

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Во Вселенной – 6 на 10 в 80 степени битов информации

Тогда ученые в разных уголках земли принялись считать, сколько же информации содержит Вселенная. Задача, безусловно, не из простых, ведь со всех сторон ее окружают парадоксы. Приведем здесь один свежайший пример.

Доктор Мелвин Вопсон из Портсмутского университета предложил свою оценку того, сколько информации закодировано во всей барионной материи – проще говоря, светлой материи (ибо есть еще темная) – Вселенной.

Исследования опубликовали в научном журнале Американского института физики AIP Advances . А базировано оно примерно на тех же принципах, что и IT!

Описанных, в частности, в работах известного математика, инженера-электрика и криптографа Клода Шеннона, которого называют отцом цифровой эры.

Именно Шэннон еще в 1948 году в статье "Математическая теория коммуникации" фактически создал термин "бит" как единицу измерения информации, которой мы пользуемся и сейчас.

А что же Вопсон?

Он рассчитал массу одного отдельного бита информации – 3,19 на 10 в минус 38 степени килограмма. Далее посчитал среднюю массу элементарной частицы – и определил, что она содержит 1,509 бита информации.



Вопсон математически высчитал количество информации во Вселенной / Фото unsplash

Дальше – все просто как борщ:

Ученый использовал число Эддингтона, которое соотносится с общим количеством протонов во Вселенной.

Вывел формулу для получения количества всех элементарных частиц в космосе.

Да и умножил это количество на 1,509 бита.

Так и получилось, что общее количество кодируемой информации во Вселенной составляет 6 на 10 в 80 степени битов. Это 7,5 на 1059 зетабайтов или 7,5 октодециллионов зетабайтов.

К слову, во всем мире на протяжении 2020 года создано всего 64,2 зетабайта информации. Это так, для сравнения.