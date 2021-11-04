За аналогією – це як закодована у нашій ДНК інформація генетична. А отже, її можна обчислити у формі математичних даних.

Варто знати Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

У Всесвіті – 6 на 10 у 80 степені бітів інформації

Тоді вчені у різних куточках землі взялися рахувати, скільки ж тієї інформації містить Всесвіт. Задача, безумовно, не з простих, адже з усіх сторін її оточують парадокси. Наведемо тут один найсвіжіший приклад.

Доктор Мелвін Вопсон з Портсмутського університету запропонував свою оцінку того, скільки інформації закодовано у всій баріонній матерії – простіше кажучи, світлій матерії (бо є ж іще темна) – Всесвіту.

Дослідження опублікували в науковому журналі Американського інституту фізики AIP Advances. А базоване воно приблизно на тих же принципах, що й IT!

Описаних, зокрема, у роботах відомого математика, інженера-електрика та криптографа Клода Шеннона, якого називають батьком цифрової ери.

Саме Шеннон ще у 1948 році в статті "Математична теорія комунікації" фактично створив термін "біт" як одиницю виміру інформації, якою ми користуємося й нині.

А що ж Вопсон?

Він вирахував масу одного окремого біта інформації – 3,19 на 10 у мінус 38 степені кілограма. Далі порахував середню масу елементарної частинки – і визначив, що вона містить 1,509 біта інформації.



Вопсон математично вирахував кількість інформації у Всесвіті / Фото unsplash

Далі – все просто як борщ:

Вчений використав число Еддінгтона, яке співвідноситься із загальною кількістю протонів у Всесвіті.

Вивів формулу для отримання кількості всіх елементарних частинок у космосі.

Ну і помножив цю кількість на 1,509 біта.

Так і вийшло, що загальна кількість кодованої інформації у Всесвіті становить 6 на 10 у 80 степені біт. Це 7,5 на 1059 зетабайт або 7,5 октодецильйонів зетабайт.

До слова, у всьому світі впродовж 2020 року створено всього 64,2 зетабайта інформації. Це так, для порівняння.