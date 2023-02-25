Но начнем с общего. Если ты стремишься улучшить свое общее состояние, тогда, вероятно, лучше выбрать плавание. Оно предполагает большие нагрузки на сердечно-сосудистую систему, чем таскание "железа".

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Если ты стремишься нарастить мышечную массу, то здесь больше результата удастся достичь именно во время обычных тренировок. Главное – правильно расписать программу, чтобы равномерно работать над всеми группами мышц.

Что лучше сжигает калории

Количество калорий, которые ты можешь сжечь в тренажерном зале, будет зависеть от твоего распорядка дня. Особенно от кардиотренажеров, которые ты используешь. К примеру, рекомендуют включать сердечно-сосудистые упражнения как в начале, так и в конце тренировки. Это позволит сжигать калории даже после выхода из спортзала.

То есть за один визит в спортзал ты можешь сжечь от 300 до 600 калорий, если тренировка занимает около 90 минут. Все зависит от интенсивности выполнения упражнений.

С другой стороны плавание позволяет быстрее сжигать калории. И только через час ты можешь избавиться от такого же количества, сколько за 90 минут в спортзале. Более того, ты можешь сжечь до 900 калорий, проплыв около 4 тысяч метров. Но здесь нужно соблюдать осторожность.



Тренировка способна сжечь до 600 калорий / Фото master1305

Что мы получаем? 90 минут в спортзале позволяют сжечь до 600 калорий, а 90 минут плавания – до 900. Так что ты сам понимаешь, чему отдать предпочтение, если твоя цель – избавиться от лишнего.

Почему плавание эффективнее

Причина, почему плавание способствует сжиганию калорий больше, чем посещение тренажерного зала, заключается в контакте тела с водой. Твой организм прилагает гораздо больше усилий во время плавания. Всё просто.

В то же время твои мышцы будут сильнее, чем от обычного таскания "железа". Но здесь следует понимать, что они могут быть не столь рельефными. Обрати внимание на профессиональных пловцов. Они мало напоминают культуристов. Но ясно видно, что мышцы их рук и ног чрезвычайно крепкие.

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Что выбрать? Конечно, выбор остается за тобой. Определись со своей целью. Это позволит тебе уже выбирать дисциплины, которым ты будешь уделять свое время. Мы же призываем не забывать получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Это позволит не останавливаться на достигнутом и ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего.