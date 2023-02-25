Але почнімо з загального. Якщо ти прагнеш покращити свій загальний стан, тоді, ймовірно, краще обрати плавання. Воно передбачає більші навантаження на серцево-судинну систему, ніж тягання заліза.

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Якщо ж ти прагнеш наростити м'язову масу, то тут більше результату вдасться досягнути саме під час звичайних тренувань. Головне – правильно розписати собі програму, щоб рівномірно працювати над усіма групами м'язів.

Що краще спалює калорії

Кількість калорій, які ти можеш спалити у тренажерному залі, залежатиме від твого розпорядку дня. Особливо від кардіотренажерів, які ти використовуєш. Наприклад, рекомендують включати серцево-судинні вправи як на початку, так і в кінці тренування. Це дозволить спалювати калорії навіть після виходу зі спортзалу.

Тобто за один візит до спортзалу ти можеш спалити від 300 до 600 калорій, якщо тренування займає близько 90 хвилин. Усе залежить від інтенсивності виконання вправ.

З іншого боку, плавання дозволяє швидше спалювати калорії. І лише за годину ти можеш позбутися такої ж кількості, скільки за 90 хвилин у спортзалі. Ба більше, ти можеш спалити до 900 калорій, пропливши близько 4 тисячі метрів. Але тут потрібно бути обережним.



Тренування здатне спалити до 600 калорій / Фото master1305

Що ми отримуємо? 90 хвилин у спортзалі дозволяють спалити до 600 калорій, а 90 хвилин плавання – до 900. Тож ти сам розумієш, чому віддати перевагу, якщо твоя мета – позбутися зайвого.

Чому плавання ефективніше

Причина, чому плавання сприяє спалюванню калорій більше, ніж відвідування тренажерного залу, полягає в контакті тіла з водою. Твій організм докладає значно більше зусиль під час плавання. Усе просто.

Водночас твої м'язи будуть сильнішими, ніж від звичайного тягання "заліза". Але тут варто розуміти, що вони можуть бути не настільки рельєфними. Зверни увагу на професійних плавців. Вони мало нагадують культуристів. Але чітко видно, що м'язи їхніх рук і ніг надзвичайно міцні.

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Що обрати? Звичайно ж, вибір залишається за тобою. Визначся зі своєю ціллю. Це дозволить тобі вже обирати дисципліни, яким ти приділятимеш свій час. Ми ж закликаємо не забувати отримувати задоволення від того, чим ти займаєшся. Це дозволить не зупинятися на досягнутому та ставати щодня кращою версією себе вчорашнього.