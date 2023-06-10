Однако Гарвардский медицинский журнал утверждает, что согласно исследованиям, принимать душ ежедневно вредно для здоровья. Разберемся, что здесь и при чем.

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Эксперты объясняют, что кожа может страдать, если мы ежедневно подставляем ее под горячую воду, натираем, используем много геля для душа, который удаляет природные поддерживающие кожу здоровой масла. Итак, как следствие – она может быть раздраженной, чесаться и даже вызвать инфекции или аллергию. Так что если ты привык принимать ванну каждый день, потому что считал, что это здоровая вещь, это может быть не так.

Сколько раз в неделю принимать душ

Так сколько раз в неделю нужно принимать душ? Очевидно, что все зависит от твоей обычной активности, как мы уже упоминали в начале. Если ты ежедневно занимаешься спортом или работаешь, где ты много двигаешься, тебе нужно принимать душ ежедневно. Для остальных же, по данным Гарвардского журнала, достаточно "несколько раз в неделю". Эксперты не сходятся во мнении, сколько именно дней, но предполагают, что около 4

Сколько минут стоит принимать душ

Если тебя все еще не убеждает это количество, то ты можешь по крайней мере придерживаться некоторых рекомендаций по уходу за кожей: не используй очень горячую воду, лучше всего – теплую.



Достаточно принимать душ 4 раза в неделю / Фото freepik

Избегай сильного трения губкой, и если ты не был физически активным, использование мыла в подмышечных впадинах и пахе будет более чем достаточно. Также ищи средства, которые не раздражают кожу и помогают защитить и сохранить ее увлажненной. Конечно, старайся принимать душ недолго, около 4 минут более чем достаточно.

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И если в выходные ты лежишь дома на диване, отдыхая от рабочего стресса, и тебе не хочется принимать ванну, ничего страшного. Просто подумай, что в конце дня ты даешь своей коже передышку и заботишься о ней. Однако в воскресенье вечером или в понедельник утром, в зависимости от твоих предпочтений, погрузись под воду.