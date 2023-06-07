Добавки используются, когда вы не можете получить все необходимые питательные вещества с пищей и диетой. В случае с белком, его дефицит может привести к тому, что ты будешь чувствовать себя уставшим, голодным и тебе будет сложнее набирать мышечную массу и силу. Именно поэтому многие предпочитают добавки, чтобы получить нужное количество, но без необходимости наедаться вволю.

Читай также Такого ты еще не пробовал: как приготовить Кровавую Мэри так, чтобы удивить и себя, и друзей

Но эксперты утверждают, что не всем нужно употреблять белковые добавки, порошковые или другие, чтобы получить желаемые результаты. Все зависит от того, какую цель ты преследуешь, сколько физической активности ты делаешь и какую диету соблюдаешь.

Настоящий вопрос состоит в том, вредно или опасно принимать эти добавки, если ты не занимаешься спортом или если ты не соблюдаешь режим тренировки. И чтобы это знать, тебе нужно узнать, что говорят эксперты.

Плохо ли, если я принимаю протеин и не тренируюсь?

Первое, что нужно знать, это то, что каждый должен употреблять белок (не в добавках) как часть здоровой, сбалансированной диеты. Он нужен организму для надлежащего выполнения собственных функций, включая восстановление после травм либо наращивания мускул. Но не стоит потреблять слишком много, поскольку даже полезные вещества могут быть вредными, если их употреблять в избытке.

Если ты задавал вопрос, что произойдет, если я буду принимать протеин и не буду тренироваться, ты должен знать, что ты можешь принимать добавки, даже если ты не тренируешься. Но с учетом того, что не все добавки одинаковы, и что есть такие, которые содержат много сахара или лишних калорий. И они не будут полезны тебе, особенно если ты не активен и не тренируешься.



Протеиновые коктейли часто содержат много калорий / Фото Racool_studio

По данным Week&.com: "полноценные белки, содержащиеся в продуктах животного происхождения, являются лучшим источником незаменимых аминокислот, которые ваш организм не может производить самостоятельно". Это означает, что добавки могут помочь, но ты не должен строить свой рацион на них.

Так хорошо ли плохо принимать их, когда ты не тренируешься?

Livestrong объясняет, что не рекомендуется принимать белковые добавки, когда ты не тренируешься регулярно. Ведь многие из них – высококалорийны, а это может привести к набору лишнего веса.

По данным сайта, большинство протеиновых коктейлей содержат около 30 граммов белка, что составляет треть того, что нужно среднестатистическому человеку в день. Проблема в том, что ты будешь чувствовать себя менее сытым, чем при употреблении натурального источника белка (что может привести к перееданию с другими продуктами), а количество калорий при этом будет выше.

Кому действительно нужно принимать протеин?

Livestrong утверждает, что только небольшая группа людей извлекает пользу от употребления протеина. Это те, кто занимается спортом около 6 раз в неделю, пожилые люди, очень активные люди или имеющие медицинские показания, которые заставляют их нуждаться в дополнительном протеине.



Протеин все же полезен для тренирующихся / Фото Racool_studio

Если ты не входишь в эту группу, тебе следует подобрать сбалансированную диету, покрывающую потребность в белке, или заменить прием пищи на протеиновый коктейль. Главное – учитывать калорийность и все ингредиенты, которые он содержит (особенно избегая тех, что могут содержать много сахара, который тебе не нужен даже если ты много тренируешься).

Стоит внимания 5 здоровых привычек, которые следует выработать в 30 лет, чтобы оставаться молодым

Также следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки. Он может дать тебе лучшие рекомендации по поводу того, что тебе может понадобиться.