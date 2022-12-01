Мы уже описали особенности Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов, Дев и Весы. А теперь расскажем на Men 24 о нюансах близости с, возможно, самым опасным знаком Зодиака – Скорпионами.

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Скорпионы: страсть и чувства

Знак Зодиака Скорпион подчинен Марсу – планете действия и страсти. Это бойкий знак, готовый к сексу (даже без обязательств), если только настроение созрело и нашелся партнер, с которым все в гармонии. И нет ничего такого, что не возбуждало бы Скорпиона. Партнеры Скорпионов не будут чувствовать время – ведь драматический спектакль может длиться всю ночь.

Знак Скорпиона отвечает именно за половые органы. А это значит, что люди этого знака стараются отрываться и заниматься сексом как для удовольствия, так и для продолжения рода.

А это значит, что люди этого знака стараются отрываться и заниматься сексом как для удовольствия, так и для продолжения рода. Они любят подавать секс горячим, очень любят влезать в голову своего любовника, разведывая и удовлетворяя его самые сокровенные желания, но больше всего любят – быть объектом сексуальной одержимости.

Что важно, Скорпионам нужна и страсть, и чувства. Они предпочитают быть тесно связаны со своими сексуальными партнерами.

Но следует остерегаться: их страсть может быстро превратиться в жестокость (благодаря печально известному жалу). То есть они могут быть очень критическими, очень резкими. Если Скорпион любит, то преданно и сильно, но – будет нажимать на все кнопки и болезненные точки партнера, которые только найдет. А это таки заставляет людей чувствовать себя плохо.



Скорпион любит сильно, но в этом же и опасность / Фото unsplash

Что астрологи советуют Скорпионам? Быть нежнее. Хотя б стараться быть добрыми и не столь критично относиться к партнеру (партнерам). Вместо резких замечаний лучше бы попробовали что-то вроде: "О, это было действительно весело! Но, может, в следующий раз вместо вот этого попробуем вот так?"

Что привлекает Скорпионов? Совместное с партнером исследование сексуальности. Скорпион – водяной знак, поэтому секс для них целебный и трансцендентный. Это больше о духовном путешествии, чем о физическом.

Что отталкивает Скорпионов? Отсутствие связи с партнером, отсутствие контакта. Если Скорпион хочет с кем-то сближаться – это точно особенный человек. У них бывают случайные связи, но преимущественно – это не о них.

Что касается поз: секс у стены. Им понравится схватить и взять стоя. Однако – на самом деле они хотят партнера в любое время и в любом месте. Для Скорпиона обстоятельства не имеют ни малейшего значения.