Мы не готовы к новой солнечной супербуре: 9200 лет назад такая уже разгромила Землю
Источник:Space.com
Древняя солнечная буря разгромила Землю. Это произошло 9200 лет тому назад, и следы этой бури ученые обнаружили глубоко во льду Гренландии и Антарктиды.
Находки несколько озаботили ученых. Они считают, что человечество, несмотря на свой высокий уровень развития, не готово к новой подобной супербуре.
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Следы солнечной супербури
Необычайно мощная солнечная буря ударила нашу планету 9200 лет назад, оставив чуть ли не навсегда шрамы на льду глубоко под Гренландией и Антарктидой.
Исследование древних образцов льда показало, что этот ранее неизвестный шторм является одним из сильнейших взрывов солнечной погоды, когда-либо обнаруженных.
- Если бы что-нибудь подобное произошло сейчас – современные коммуникационные системы были бы уничтожены.
- Полушутя – полусерьезно ученые назвали это теоретическое явление "интернет-апокалипсисом".
Ученые обеспокоены
Но почему это открытие обеспокоило ученых? Дело в том, что давняя супербуря произошла не в пиковый период солнечной активности, а наоборот, во время солнечного минимума в течение 11-летнего цикла.
Поэтому ученые опасаются, что разрушительные солнечные бури могут поразить в мгновение, когда мы меньше всего их ожидаем, и что Земля может быть не готова, когда придет следующая супербуря.
Очень важно проанализировать, что эти события могут означать для современных технологий и как мы можем защитить себя,
– обратил внимание соавтор исследования Раймунд Мушелер из университета Лунда в Швеции.
Солнечная буря 2010 года / Фото NASA
Когда Солнце атакует: что такое солнечная буря
Солнечные бури возникают, когда линии магнитного поля в солнечной короне (самой отдаленной части солнечной атмосферы) запутываются, а затем резко возвращаются на место. Это внезапное магнитное пересоединение может высвободить огромные выбросы плазмы и магнитного поля, известные как выбросы корональной массы (CME), которые разлетаются в космосе на солнечном ветре.
Вспышки CME – явление не редкое. Обычно они достигают пика каждые 11 лет. Если мощный CME проходит над Землей, он может сжать магнитный щит планеты, вызвав геомагнитную бурю.
- Легкие геомагнитные бури могут разрушить спутники, прервать радиопередачи.
- А вот сильные штормы могут привести к массовым отключениям электроэнергии по всему миру или даже навсегда повредить электрическую инфраструктуру.
Супербуря того же сорта, что была 9200 лет назад, способна разрушить подводные интернет-кабели, что, собственно, и приведет к "интернет-апокалипсису" на месяцы.