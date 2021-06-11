На фотографии Соня Плакидюк позирует в воде. На 32-летней фэшн-фотографини соблазнительный черно-белый купальник, который выигрышно подчеркивает горячие формы красавицы. Поэтому мы не удивлены, что фотография набрала не только множество лайков, но и комментариев от подписчиков.

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Под постом Соня Плакидюк поделилась своими впечатлениями от отдыха. В частности, она отметила, что ранее отдых в Турции вызвал не лучшие эмоции. Но, к счастью, на этот раз она изменила свое мнение. Но кого это все интересует, если можно полюбоваться соблазнительными формами фэшн-фотографа?

"Просто русалка";

"София, вы мне очень импонируете";

"Шикарная";

"Слишком красивая";

"Просто джаз у бассейна";

"Чрезвычайно аппетитная";

"Сексуальная леди".

Не поленись поставить лайк Сони Плакидюк. А еще мы настоятельно рекомендуем подписаться на красавицу, чтобы не упустить порцию горяченького от фэшн-фотографа!