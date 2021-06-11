На світлині Соня Плакидюк позує у воді. На 32-річній фешн-фотографині спокусливий чорно-білий купальник, який виграшно підкреслює гарячі форми красуні. Тож ми не подивовані, що світлина набрала не лише безліч лайків, а й коментарів від підписників.
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Під постом Соня Плакидюк поділилася своїми враженнями від відпочинку. Зокрема вона зауважила, що раніше відпочинок у Туреччині викликав не найкращі емоції. Але, на щастя, цього разу вона змінила свою думку. Але кого це все цікавить, якщо можна помилуватися спокусливими формами фешн-фотографині?
- "Просто русалка";
- "Софія, ви мені дуже імпонуєте";
- "Шикарна";
- "Надто красива";
- "Просто джаз біля басейну";
- "Надзвичайно апетитна";
- "Сексуальна леді".
Не полінуйся поставити лайк Соні Плакидюк. А ще ми наполегливо рекомендуємо підписатися на красуню, щоб не проґавити порцію гаряченького від фешн-фотографині!
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