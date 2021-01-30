31-летняя украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк решила изрядно взбудоражить пользователей сети. На этой неделе красавица выложила в инстаграме фото, на котором позирует в прозрачном платье. Вместе с ней на фото позирует парень, на чьем месте мечтали бы побывать множество мужчин. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Источник: инстаграм Сони Плакидюк

Сексуальная Соня Плакидюк знает толк в горячих фотографиях. Она не только делает крутые фото для украинских звезд, но и сама снимается в довольно откровенных образах. На днях красавица выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором позирует в прозрачном платье в компании молодого человека-модели. Айда смотреть, чем фэшн-фотограф взбудоражила пользователей сети.

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Нет сил скрывать эту красоту от вас, которые лучше всего лайкают сисечки и шпагаты ,

– написала Соня под провокационным постом.



Соня Плакидюк снялась в откровенной прозрачном платье / Фото с инстаграма Сони Плакидюк

Поклонники фэшн-фотографа восхищены ее смелым образом. Они не только воспели в комментариях ее красоту, но и пожелали здоровья Ярику:

"Дай хоть за что-то подержаться";

"Боже, я умираю от того, насколько это красиво";

"Соня, ты – космос";

"Как перестать любоваться этой женщиной?";

"Такая классная, сексуальная. Класс";

"Сисечьки, глаз не оторвать";

"Желаю здоровья Ярику".

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