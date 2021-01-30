Сексуальная украинская фэшн-фотограф снялась в прозрачном платье: горячее фото 18+
31-летняя украинская фэшн-фотограф Соня Плакидюк решила изрядно взбудоражить пользователей сети. На этой неделе красавица выложила в инстаграме фото, на котором позирует в прозрачном платье. Вместе с ней на фото позирует парень, на чьем месте мечтали бы побывать множество мужчин. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Сони Плакидюк
Сексуальная Соня Плакидюк знает толк в горячих фотографиях. Она не только делает крутые фото для украинских звезд, но и сама снимается в довольно откровенных образах. На днях красавица выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором позирует в прозрачном платье в компании молодого человека-модели. Айда смотреть, чем фэшн-фотограф взбудоражила пользователей сети.
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Нет сил скрывать эту красоту от вас, которые лучше всего лайкают сисечки и шпагаты,
– написала Соня под провокационным постом.
Соня Плакидюк снялась в откровенной прозрачном платье / Фото с инстаграма Сони Плакидюк
Поклонники фэшн-фотографа восхищены ее смелым образом. Они не только воспели в комментариях ее красоту, но и пожелали здоровья Ярику:
- "Дай хоть за что-то подержаться";
- "Боже, я умираю от того, насколько это красиво";
- "Соня, ты – космос";
- "Как перестать любоваться этой женщиной?";
- "Такая классная, сексуальная. Класс";
- "Сисечьки, глаз не оторвать";
- "Желаю здоровья Ярику".
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Айда подписываться на Соню Плакидюк! На ее странице в инстаграме всегда жарко. Более того, можно увидеть не только ее горячие фото, но и звезд украинского шоу-бизнеса.
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