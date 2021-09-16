SpaceX Маска впервые отправила в космос гражданских: впечатляющее видео запуска ракеты

Компания SpaceX запустила на орбиту Земли миссию Inspiration4. Ее уникальность в том, что на борту – гражданские.

Полет, по плану, продлится три дня. Старт состоялся в 3 ночи по Киеву 16 сентября.

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Маск запустил в космос гражданских

SpaceX Илона Маска запустила Inspiration4. Это первая для компании миссия на орбиту Земли, экипаж которой – гражданские, а не профессиональные астронавты.

В рамках миссии корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью ракеты многократного использования Falcon 9. На борту находятся:

Джаред Айзекман – основатель и руководитель компании Shift4 Payments (электронная торговля). К слову, именно этот миллиардер полностью оплатил полет.

Сиан Проктор – педагог.

Хейли Арсено – помощница врача из детского исследовательского госпиталя.

Кристофер Семброски – ветеран воздушных войск США.

Идея полета – благотворительная: привлечение внимания к работе исследовательской детской онкологической больницы имени Святого Иуды. 100 миллионов долларов для учреждения даст отдельно Айзекман.

Миссия Inspiration4, безусловно, войдет в историю, ведь до сих пор ни один гражданский экипаж не отправляли в космос.

Первый гражданский экипаж улетел в космос: смотрите видео

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.