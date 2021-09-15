Благодаря группе энтузиастов, которая заручилась поддержкой Украинского культурного фонда, возникла идея создать VR- проект "Украинский Колумб" . Рассказываем, в чем заключается его суть и что он позволит увидеть.

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Энтузиасты создают VR-проект "Украинский Колумб"

В проекте разработчики планируют показать каждому, насколько трудным и опасным был путь, который преодолевает космонавт на пути в космос. Пользователи с помощью VR-технологий смогут "обуть" ботинки легендарного Леонида Каденюка.



VR-проект даст возможность почувствовать себя Каденюком / Фото с фейсбук-страницы Украинский Колумб

Этот проект даст возможность каждому желающему путешествовать в космос на шаттле "Колумбия". Это произошло в рамках миссии STS-87. Разработчики изучали сотни материалов, чтобы создать экстерьер и интерьер космического корабля в 3D. Благодаря этому пользователи будут иметь возможность:

в условиях нулевой гравитации передвигаться шаттлом;

выполнять задание от командира экипажа;

использовать различные предметы, которые есть на борту.

А еще VR-проект "Украинский Колумб" позволит ознакомиться со сценами из жизни Леонида Каденюка. Зрителям покажут:

его детство;

полеты, в которых он был летчиком-испытателем;

подготовку к космическим полетам, которая безумно истощала;

и другие моменты, которые упоминаются в его книге "Миссия – Космос".



VR-проект также расскажет о жизни Каденюка / Фото с фейсбук-страницы Украинский Колумб

Украинский культурный фонд выделил на создание проекта "Украинский Колумб" 1,3 миллиона гривен. А работают над ним украинские VR-режиссеры с опытом, которые получили множество наград. Руководителем проекту стал Никита Богданов. Он работал над #PrisonersVoice. Это VR / AR проект, который рассказывает об украинских узниках совести. Проект получил почетную награду кинофестиваля goEast, который проходил в апреле 2021 в Германии.

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