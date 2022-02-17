Ты уже знаешь, что говорит наука: путешествия по времени возможны. Хотя и немного не в том смысле, о котором мы думаем в первую очередь. И здесь уместно вспомнить об Альберте Эйнштейне.

Эйнштейн разработал свою специальную теорию относительности еще в 1905 году, и она стала одним из краеугольных камней современной физики. Эта теория описывает связь между пространством и временем для движущихся объектов с постоянной скоростью по прямой. Так вот, она четко свидетельствует, что время не всегда течет одинаково, и намекает на способ, благодаря которому можно путешествовать.

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Краткая версия специальной теории относительности

Если кратко объяснять, специальная теория вероятности кажется простой (ну, на самом деле – обманчиво, но суть увидим).

Первое. Все сущее люди измеряют относительно чего-нибудь другого. То есть – не существует абсолютной системы отсчета.

Второе. А вот скорость света постоянна, несмотря ни на что. И независимо от того, откуда или от чего ее измеряют.

Третье. Ничто не может двигаться быстрее света.

Что важно: теория свидетельствует, что чем быстрее человек двигается, тем меньше он испытывает влияние времени, которое влияет привычным образом на тех, кто двигается медленнее.

Конечно, со скоростью света люди пока двигаться не умеют. Но...



Пространство и время – относительные / Фото unsplash

Как работает теория относительности касаемо путешествий во времени: конкретные примеры

Разница между близнецами

Вот яркий пример, как работает теория относительности путешествий во времени:

Со скоростью 28 тысяч километров в час на борту Международной космической станции астронавт Скотт Келли двигался на орбите Земли. Он провел в космосе 520 дней. Его брат-близнец Марк Келли – тоже космонавт, но он был на орбите только 54 дня.

Марк Келли – тоже космонавт, но он был на орбите только 54 дня. Так вот, приблизительно полтора года, которые братья прожили с разными скоростями движения (на Земле, напомним, точка на экваторе движется вокруг оси со скоростью в 1600 километров в час), увеличили их разницу в возрасте! Не намного – на каких-нибудь 5 миллисекунд, но все же.

Атомные часы на GPS

Не знаешь, как это измерили? Поясним на примере спутников GPS.

GPS помогает нам точно знать наше местоположение. Сеть этих спутников летает на высокой околоземной орбите – за 20 тысяч 100 километров – со скоростью 14 тысяч километров в час.

Так вот, на них есть атомные часы, и эти часы отстают ежедневно на 38 микросекунд (38 миллионных долей секунды)!

Что ж, разница между возрастом братьев Келли действительно невелика. Разница в движении на Земле и движении на околоземной орбите оказывает влияние на продолжительность жизни астронавтов (или техники) несущественно.

Но эта ситуация показывает, что принцип работает!

Хоть его и не применишь на практике для какого-нибудь ощутимого продления жизни или попытки посетить далекое будущее.

А какие еще есть теории о путешествиях во времени (червоточины, космическое спагетти и вакуумные пончики) – расскажем в следующем материале.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.