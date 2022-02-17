Ейнштейн розробив свою спеціальну теорію відносності ще у 1905 році, й вона стала одним з наріжних каменів сучасної фізики. Ця теорія описує зв’язок між простором і часом для об’єктів, які рухаються з постійною швидкістю по прямій. Так от, вона чітко свідчить, що час не завжди тече однаково, і натякає на спосіб, завдяки якому у часі можна мандрувати.
Також цікаво Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю
Коротка версія спеціальної теорії відносності
Якщо пояснювати коротко, спеціальна теорія ймовірності здається простою (ну, насправді – оманливо, але суть побачимо).
- Перше. Усе суще люди вимірюють відносно чогось іншого. Тобто – не існує абсолютної системи відліку.
- Друге. А от швидкість світла постійна попри будь-що. І незалежно від того, звідки її вимірюють.
- Третє. Ніщо не може рухатися швидше, ніж світло.
Що важливо: теорія свідчить, що чим швидше людина рухається, тим менше вона зазнає впливу часу, який впливає у звичний спосіб на тих, хто рухається повільніше.
Звісно, зі швидкістю світла люди поки рухатися не вміють. Але...
Простір і час – відносні / Фото unsplash
Як працює теорія відносності щодо подорожей у часі: конкретні приклади
Різниця між близнюками
Ось яскравий приклад, як працює теорія відносності щодо подорожей у часі:
- Зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину на борту Міжнародної космічної станції астронавт Скотт Келлі рухався на орбіті Землі. Він провів у космосі 520 днів. Його брат-близнюк Марк Келлі – теж космонавт, але він був на орбіті тільки 54 дні.
- Так от, ті приблизно півтора року, які брати прожили з різними швидкостями руху (на Землі, нагадаємо, точка на екваторі рухається навколо осі зі швидкістю у 1600 кілометрів на годину), збільшили їхню різницю у віці! Не набагато – на якихось 5 мілісекунд, але все ж.
Атомний годинник на GPS
Не знаєш, як це виміряли? Пояснимо на прикладі супутників GPS.
- GPS допомагає нам точно знати наше розташування. Мережа цих супутників літає на високій навколоземній орбіті – за 20 тисяч 100 кілометрів – зі швидкістю 14 тисяч кілометрів на годину.
- Так от, вони мають атомні годинники, і ці годинники відстають щодня на 38 мікросекунд (38 мільйонних часток секунди)!
Що ж, різниця у віці між братами Келлі дійсно невелика. Різниця у русі на Землі та русі на навколоземній орбіті впливає на тривалість життя астронавтів (чи техніки) несуттєво.
- Та ця ситуація показує, що принцип працює!
- Хоч його й не застосуєш практично для якогось відчутного продовження життя чи спроби відвідати далеке майбутнє.
Які ще маємо теорії про подорожі в часі (кротовини, космічне спагетті та вакуумні пончики) – розповімо у наступному матеріалі.