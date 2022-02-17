Ейнштейн розробив свою спеціальну теорію відносності ще у 1905 році, й вона стала одним з наріжних каменів сучасної фізики. Ця теорія описує зв’язок між простором і часом для об’єктів, які рухаються з постійною швидкістю по прямій. Так от, вона чітко свідчить, що час не завжди тече однаково, і натякає на спосіб, завдяки якому у часі можна мандрувати.

Також цікаво Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю

Коротка версія спеціальної теорії відносності

Якщо пояснювати коротко, спеціальна теорія ймовірності здається простою (ну, насправді – оманливо, але суть побачимо).

  • Перше. Усе суще люди вимірюють відносно чогось іншого. Тобто – не існує абсолютної системи відліку.
  • Друге. А от швидкість світла постійна попри будь-що. І незалежно від того, звідки її вимірюють.
  • Третє. Ніщо не може рухатися швидше, ніж світло.

Що важливо: теорія свідчить, що чим швидше людина рухається, тим менше вона зазнає впливу часу, який впливає у звичний спосіб на тих, хто рухається повільніше.

Звісно, зі швидкістю світла люди поки рухатися не вміють. Але...

Подорожі в часі
Простір і час – відносні / Фото unsplash

Як працює теорія відносності щодо подорожей у часі: конкретні приклади

Різниця між близнюками

Ось яскравий приклад, як працює теорія відносності щодо подорожей у часі:

  • Зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину на борту Міжнародної космічної станції астронавт Скотт Келлі рухався на орбіті Землі. Він провів у космосі 520 днів. Його брат-близнюк Марк Келлі – теж космонавт, але він був на орбіті тільки 54 дні.
  • Так от, ті приблизно півтора року, які брати прожили з різними швидкостями руху (на Землі, нагадаємо, точка на екваторі рухається навколо осі зі швидкістю у 1600 кілометрів на годину), збільшили їхню різницю у віці! Не набагато – на якихось 5 мілісекунд, але все ж.

Атомний годинник на GPS

Не знаєш, як це виміряли? Пояснимо на прикладі супутників GPS.

  • GPS допомагає нам точно знати наше розташування. Мережа цих супутників літає на високій навколоземній орбіті – за 20 тисяч 100 кілометрів – зі швидкістю 14 тисяч кілометрів на годину.
  • Так от, вони мають атомні годинники, і ці годинники відстають щодня на 38 мікросекунд (38 мільйонних часток секунди)!

Що ж, різниця у віці між братами Келлі дійсно невелика. Різниця у русі на Землі та русі на навколоземній орбіті впливає на тривалість життя астронавтів (чи техніки) несуттєво.

  • Та ця ситуація показує, що принцип працює!
  • Хоч його й не застосуєш практично для якогось відчутного продовження життя чи спроби відвідати далеке майбутнє.

Які ще маємо теорії про подорожі в часі (кротовини, космічне спагетті та вакуумні пончики) – розповімо у наступному матеріалі.