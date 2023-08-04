Научившись эффективно регулировать свои эмоции, мы можем улучшить психическое здоровье. Иногда мы можем оказаться неспособными искать комплексные решения или признать, что выражение наших эмоций может не соответствовать текущим обстоятельствам.

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В таких случаях на первый план выходит необходимость эффективно управлять своими эмоциями и контролировать их в текущий момент. Предлагаем 4 способа, как быстро справиться с ними.

1. Глубокое дыхание

Когда ты ощущаешь целый ряд эмоций или одна из них переполняет тебя. Просто закрывай глаза и дыши через живот. Глубокое дыхание предполагает медленные, глубокие вдохи. Вдохни через нос на счет "четыре", задержись на счет "четыре", а затем выдохни через рот на счет "шесть" или "восемь" и расслабься.

Эта техника помогает активизировать реакцию организма на расслабление и может быстро снизить ощущение стресса, тревоги или любых переполняющих чувств.



Практикуй глубокое дыхание / Фото karlyukav

2. Медитация внимательности

Медитация внимательности – это практика полного присутствия в моменте наблюдения за своими мыслями и чувствами без осуждения. Это можно делать с помощью медитации, сосредоточение на своем дыхании или просто обращая внимание на ощущение в своем теле и окружающей среде. Это действительно помогает твоему телу и уму успокоиться. И ты можешь ощутить, как положительная энергия протекает через твое тело.

3. Поговори с кем-то

Поделиться своими эмоциями с кем-нибудь, кому ты доверяешь, может быть простым и доступным решением, если ты хочешь быстро регулировать свои эмоции. Это позволяет тебе выразить свои чувства и получить поддержку от другого человека. Это может расслабить твой разум и сбросить бремя, которое ты держал в голове.

4. Используй визуализацию

Визуализация – это техника, с помощью которой ты создаешь воображаемые образы мирных и успокаивающих сценариев. Эта практика может помочь тебе расслабиться и снизить стресс в сложные моменты. Это в определенном смысле переносит тебя в другие миры, отвлекая твое внимание от текущего, в котором ты сталкиваешься со всеми этими эмоциями. Ты тоже можешь брызнуть на лицо холодной водой, освежить свой разум и визуализировать хорошие вещи.



Попробуй визуализировать для себя что-нибудь хорошее / Фото peoplecreations

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Прислушайся к этим советам. Пусть они будут полезны тебе в следующий раз, когда эмоции будут брать верх и тебе нужно будет расслабиться и вернуть себя в форму.