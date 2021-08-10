Как справиться с профессиональным выгоранием: 5 советов от психологов из США
Источник:24 канал
Хроническая усталость, постоянное чувство напрасно потраченного времени, потеря энтузиазма и циничное отношение к работе – яркие и типичные признаки профессионального выгорания. Надеемся, оно тебе не знакомо.
Но если все-таки знакомо, то есть несколько советов – не от нас, а от доктора психологии из Калифорнийского университета Кристины Маслач – о том, как из этого состояния выйти.
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Как быть, если попал в состояние профессионального выгорания
В этом учебном заведении под редактурой госпожи Маслач выпустили в свет небольшую книгу с таким названием: "Как помочь себе при профессиональном выгорании". В ней и содержится 5 советов, как вести себя в условиях профессионального выгорания.
Первый: приготовь себе пищу
Надо прислушиваться к своим потребностям. То есть, не откладывать их на "когда-то" только потому, что "много работы". Освободи себе несколько вечеров. Освободи их для себя! И не думай долго, чем заняться – например, приготовь себе вкусный ужин.
- Не умеешь? Ничего. Своди себя в хороший ресторан. Сходи на массаж. В сауну. Да куда угодно – только чтобы было только для тебя одного.
Второй: заставь себя поработать физически
Не идет речь о чем-то сверхсложном – просто погуляй, посети бассейн (если погода позволяет – на свежем воздухе), покатайся на велосипеде. После этого ты, и психологи это гарантируют, сразу почувствуешь, как заиграют гормоны!
Физические нагрузки могут сильно разгрузить / Фото unsplash
Третий: напиши что-то в соцсетях
Доктор психологии Кристина Маслач с коллегами убеждают, что "залипание" в социальных сетях – это просто худшее, что ты можешь сделать в состоянии апатии и усталости. Но! Есть нюансик.
- Соцсети могут помочь, если надо выговориться – не кому-то конкретному, а вообще. Вот и расскажи там, в любом фейсбуке, что ты устал. Расскажи, почему. И даже если ты всегда привык себя показывать победителем.
Эффект будет разрывной! Психологи гарантируют, что ты получишь океан поддержки как от друзей, так и от незнакомых людей – людей, которые чувствуют то же самое. Так ты почувствуешь, что не один, и зачерпнешь сил для борьбы.
Четвертая: расскажи коллегам
Если пункт выше не подходит тебе никак, если к такому ты не готов – ничего. Поговори хоть с коллегами, руководством.
- Если ты действительно любишь свою работу и если ты действительно делаешь ее хорошо, твоя команда точно не захочет тебя терять. Помочь тебе, помочь твоему восстановлению – полностью в их интересах.
Поговори с коллегами – если ты нужен, тебе помогут / Фото unsplash
Если же в твоей компании работа "на грани" – это норма, и твои жалобы просто никто не поймет... Подумай, уж не смена ли работы решит проблему выгорания.
Пятая: делегируй ответственность
Это пункт для тех, кто сам является руководителем. Ты не можешь не понимать, что в любом бизнесе случается момент, когда уже просто физически невозможно контролировать все детали работы.
- Как отметили психологи, тревожное ощущение того, что без тебя все рассыплется – типичный синдром руководителя-трудоголика. Такой руководитель хватается за все, а в итоге во всем горит.
Раздражительность – это еще самое простое последствие.
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Чтобы этого не произошло, научись делегировать простые задачи другим.
- Да, не будем утверждать, что сразу делегированная работа будет выполнена идеально. Да, скорее всего, нужно будет объяснить несколько раз. И несколько раз исправить.
Но результат итоговый будет для тебя фантастическим – ты высвободишь время для работы над тем, что не только действительно важно для тебя, но и интересно!