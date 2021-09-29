К твоему вниманию упражнения, основанные на тренировке, которую использовал Дэниел Крейг для съемок в последней части "бондианы". Они основываются на двух суперсетах, которые объединяют базовую работу и спринты.

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Эта тренировка идеально подойдет для тех, у кого не так уж много свободного времени. Тебе нужно будет выложиться по полной. А сама физическая активность может похвастаться форматом HIIT. Итак, твой пульс всегда будет на высоте. Именно для этого и используются планки, чтобы стабилизировать этот показатель.

Взрывная домашняя тренировка Дэниэла Крейга

1А Альпинист – отжимания

  • Выполняй 3 подхода по 20 повторений, без отдыха

Сядь на пол, будто в позиции перед спринтом. Одна ступня должна быть ниже талии, а другая – сзади, нога прямая. Резко меняй положение ног. После двух повторений держи корпус заблокированным, чтобы между головой, ягодицами и пятками образовалась прямая линия. Опусти тело, пока грудь не окажется в нескольких сантиметрах от земли, а затем резко встань вверх, полностью вытягивая руки.

Выполняй альпиниста и отжима
Комбинируй альпиниста и отжимания / Фото Men's Health

1B: Высокие колени

  • Выполняй 3 подхода по 60 секунд, отдых 60 секунд

Беги на месте, поднимая колени как можно выше. Слишком легко? Сделай несколько ударов, пока поднимаешь ноги.

Добавь боксирование во время подъема колен
Во время подъема колен можно боксировать / Фото Men's Health

2A: Планка с перекладиной

  • Выполняй 2 подхода по 20 повторений, без отдыха

Стань в положение низкой планки, опираясь на предплечья, локти ниже плеч. Подними бедра и просунь голову между рук, чтобы подняться в пику. Напряги пресс, а затем поменяй движение в обратном направлении.

Совет при выполнении планки: Напряги ягодицы. Мышцы ягодиц большие. Напряги их, и они снимут нагрузку с твоей поясницы и упростят удержание бедер во время подходов планки.

Во время выполнения планки напряги ягодицы
Напрягай максимально мышцы ягодиц / Фото Men's Health

2B: Спринт

  • Выполняй 3 подхода по 60 секунд, отдых 60 секунд

Отмерь расстояние около 25 метров, прими позицию спринтера, после чего двигайся в полном темпе до финиша. Отведи локти назад и активно перебирай ногами. Возвращайся в исходную точку трусцой, чтобы восстановиться. И повторы. Попробуй выполнить как можно больше спринтов в минуту.

Совет при выполнении спринта: Расшатывай руки. Из-за того, что твои руки противостоят ногам, чем больше ты их расшатываешь, тем сильнее твои ноги заставляют двигаться вперед. Добейся лучших результатов спринта.

Активно расшатывает руки во время спринта
Старайся активно раскачивать руки во время бега / Фото Men's Health

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