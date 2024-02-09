Как бы там ни было, мы все стремимся к способности продолжать работать, пока не получим желаемого, независимо от того, насколько трудным может быть путь.

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Как стать дисциплинированным

И дело в том, что большинство вещей, которые мы хотим, требуют ежедневной работы, лишенной прокрастинации и лени. Что, честно говоря, нам очень трудно дается. Однако мы обычно не принимаем во внимание то, что дисциплина и настойчивость – это не сверхспособности, с которыми мы рождаемся (по крайней мере, в большинстве случаев). Это навыки, над которыми мы работаем, и которые имеют гораздо больше общего с подготовкой нашего мозга к их приобретению.

Существует несколько маленьких привычек, которые за очень короткое время могут помочь нам быть последовательными во всем, что мы делаем. Первое, чему нам нужно научиться, – как бороться со скукой. Мы склонны думать, что скука – это плохо, и разочаровываемся, но правда в том, что она может быть отличной возможностью найти самую креативную версию себя.

Вместо того, чтобы искать постоянную стимуляцию, мы должны позволить нашему разуму путешествовать. На самом деле в книге "Атомные привычки" Джеймс Клир говорит о скуке как об одном из фундаментальных элементов успеха. Когда мы сталкиваемся с ней, наш мозг ищет способы развлечься, учиться и развиваться.



Сделай скуку своим союзником / Фото freepik

Поэтому мы сами должны стремиться скучать. Найдем в своем дне время, когда мы абсолютно ничего не делаем и отложим мобильный телефон в сторону. Мы заметим, как много идей начнет появляться в нашей голове.

Также важно игнорировать лень. Да, мы знаем, что это легче сказать, чем сделать, но правда в том, что за ленью часто скрывается страх перемен, который заставляет нас не хотеть выходить из зоны комфорта.

Идеальный вариант – начать то, что мы хотим сделать, с маленького действия. Если ты думаешь, что не хочешь тренироваться, начни с 5 отжиманий. Если ты не хочешь писать статью, начни с написания абзаца. Если тебе лень убирать в доме, начни убирать в комнате. Этот метод заключается в том, чтобы обмануть наш разум, ставя перед собой мини-цели, достижение которых будет мотивировать нас продолжать.

Таким образом, важно ценить не только результат, который мы получаем в каждом деле, которое делаем, но и процесс. Дисциплина – это не только достижение большой цели, но и наслаждение от всего пути к ней. Это не значит, что мы должны устраивать вечеринку каждый раз, когда чего-то достигаем, но давать себе небольшие вознаграждения. Например, если мы тренировались несколько дней, отпразднуй это в конце недели, сходив в свое любимое заведение.

Это не обязательно должны быть большие вещи, но маленькие вещи, которые указывают нашему мозгу, что мы делаем все хорошо и что мы должны продолжать в том же духе. Мы перестанем ощущать то, что мы делаем, как бремя, и это станет чем-то, приносящим нам удовольствие.



Важно также ценить процесс, которого достиг / Фото wayhomestudio

В конце концов, речь идет о том, чтобы бросить вызов нашему мозгу и сделать его сильнее, намеренно ставя его в неудобные ситуации. Налаживание рутины требует много усилий в течение длительного периода времени, и только тогда мы добьемся успеха.

Однако есть одна вещь, о которой мы все не должны забывать: мы не идеальны. Мы не должны демотивироваться из-за неудач на этом пути или из-за того, что пропустили один день в нашем распорядке. Мы должны просто продолжать двигаться вперед, не мучая себя за то, что мы не такие совершенные, как хотелось бы. Неудачи – это часть каждого пути к успеху, и только через неудачи мы можем научиться быть лучше в любом аспекте.

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Настойчивость и дисциплина – это два качества, которых мы все можем достичь, хотя они требуют много усилий. С этими советами будет легче их приобрести. Но мы должны дать себе время. Существенные изменения не происходят за одну ночь.