Особенно разочаровывает и вызывает стресс, когда ошибки случаются на работе, но ты должен понимать, что ошибка – это не конец света. Она не делает тебя худшим человеком, и это не повод для того, чтобы мучить себя и поддаваться тревоге.

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Многие эксперты по успеху говорят, что нужно работать над устойчивостью, что нужно изменить нарратив об ошибках и начать видеть в них возможности для роста, совершенствования, получения важных уроков, а не постоянно наступать на одни и те же грабли.

Но для того, чтобы учиться на своих ошибках, нужно знать, как восстановиться после них и не допустить, чтобы они стали тем, что не дает тебе спать по ночам и снова появляется в голове в неподходящий момент. И Гарвардский университет имеет хорошую стратегию для этого.

Гарвард и стратегия восстановления после ошибок

По мнению двух экспертов из Harvard Business Review, наиболее продуктивные, высокоэффективные и успешные люди – это те, которые нашли правильный способ действовать и реагировать на всевозможные рабочие ситуации, в том числе когда они ошибаются и совершают ошибку.



Нужно понимать, что в жизни иногда невозможно избежать ошибок / Фото senivpetro

Знание того, как реагировать на ошибку, имеет важное значение для того, чтобы продолжать расти и двигаться к своей цели, а также для того, чтобы держать стресс под контролем и не попадать в спираль разочарования и тревоги.

Эксперты Эрик Поттерат, доктор философии (клинический психолог по эффективности) и Алан Игл (консультант по управленческим коммуникациям) объясняют, что самые успешные люди, когда дело доходит до восстановления после ошибок, используют простую стратегию, которая может работать для всех нас, под названием "Черный ящик".

Эта стратегия основывается на способности к компартментализации, когда цель состоит в том, чтобы положить определенные вещи в метафорические коробки, чтобы они не мешали остальным видам деятельности.

Эта стратегия, которая называется "черный ящик", является одним из многих методов, которые мы использовали для подготовки лучших спортсменов мира, бизнес-лидеров, военных операторов и работников служб быстрого реагирования на протяжении всей нашей карьеры,

– пишут эксперты.

Как и почему работает стратегия?

По словам экспертов, стратегия "Черного ящика" помогает развить психологическую устойчивость, а также помогает контролировать то, как мы реагируем на ошибки или сложные ситуации, особенно после того, как ошибка была совершена, и это позволяет нам реагировать более конструктивно и адекватно.

Стратегия, которую используют даже "морские котики", заключается в том, чтобы сделать вдох, отступить, положить ошибку в ментальный "черный ящик" и перенаправить свое внимание и энергию на выполнение текущих задач. Таким образом, ты не будешь зацикливаться на ошибке и позволять инстинктам управлять тобой, а сосредоточишся на том, что тебе нужно сделать, чтобы, восстановив спокойствие и ясность, вернуться к ошибке, чтобы сосредоточиться на ее решении.



Важно сделать вдох и отступить от ошибки / Фото freepik

Как только наступает время вынести проблему за рамки, ты должен начать с 3 вопросов: что произошло и почему, какой урок из этого можно вынести и как я собираюсь применить этот урок в моем процессе.

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Благодаря этим трем вопросам ты перестанешь сосредотачиваться на негативе и стыде, а пойдешь более позитивным путем и будешь искать урок, который может помочь тебе во многих других вещах в будущем.