Психолог Мартин Графф из Psychology Today говорит, что есть способы, благодаря которым можно добавить баллов в копилку привлекательности. Спойлер: для этого не нужно часами стоять у зеркала и скупать косметические средства.

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Как стать более привлекательным?

1. Окружи себя друзьями

Исследование 2013 года показало, что неприглядные люди выглядят лучше, когда их окружают друзья или другие сверстники. Ключ в том, что если ты хочешь выглядеть привлекательно, окружай себя другими людьми, которые не привлекательнее тебя. Кажется, мы слышали подобную шутку о двух подругах, но не будем ее озвучивать.



Окружай себя друзьями или другими сверстниками / Фото Matheus Ferrero

Но Графф говорит, что "если нас представляют люди, менее привлекательные, чем мы, то мы будем восприниматься как менее привлекательные для себя". Поэтому здесь нужно не переусердствовать со страшненькими друзьями.

2. Будь креативным

В исследовании 2012 года говорится, что творчество привлекательно. Оно может даже повысить шансы на то, что тебя признают хорошим сексуальным или романтичным партнером. Такие вещи, как рисование, написание стихов или рассказов, фотографирование делают тебя более интересным и привлекательным. Пора наконец вытащить из шкафа старенькую гитару.

3. Чувство юмора

По мнению экспертов, чувство юмора – признак интеллекта у мужчин, что указывает на лучшие гены. Возможно, не все думают об этом, когда ищут партнера, но это происходит подсознательно. Поэтому мужчина может казаться более привлекательным, чем он есть.

Кроме того, чтобы рассмешить кого-то, нужен незаурядный социальный и эмоциональный интеллект. А человек, хорошо чувствующий себя в социальном контексте, всегда вызывает больше влечения.

4. Говори о себе

Конечно же ты должен уметь слушать других, но психология говорит, что обмен личными данными увеличивает твой фактор "симпатии". Это то, что психологи нашли еще в 90-х годах. Но будь осторожен, чтобы не выговорить лишнего. Всё должно быть в меру.



Не стесняйся говорить о себе / Фото Helena Lopes

5. Твой голос

Да, твой голос может заставить тебя выглядеть сексуально и привлекательно. Графф объясняет, что "анализ голосовых паттернов со временем показал, что соблазн требует гибкого использования голоса, модуляции вокальных профилей согласно взаимодействию". Исследователи предполагают, что мужчины используют хриплый голос на начальном этапе обольщения, чтобы поразить женщину.

Глубокий голос – тот, который отличается силой и ясностью. Этот стиль передает общительность, жизнелюбие, энтузиазм и силу. Кроме того, он используется для привлечения интереса потенциального партнера.

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