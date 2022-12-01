Потенциальные астронавты должны пройти конкурсный отбор. Скажем, NASA в 2021 выбрало только 10 кандидатов из более чем 12 тысяч претендентов. Какие же требования к ним предъявлялись?

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Какие требования у NASA к кандидатам в астронавты

Это, конечно, гражданство США, а еще степень магистра в области STEM (наука, технологии, инженерия, математика) и хорошая спортивная форма.

Далее кандидаты проходят двухлетний курс подготовки, тренировки в различных средах, в частности в огромных бассейнах и жарких пустынях – все это создает похожую на микрогравитацию или невесомость среду. Скажем, в макетах космического корабля в бассейне астронавты отрабатывают выход в открытый космос.

Интересно: с 1959 года, когда в NASA начали набирать астронавтов, такими стали более 350 человек. Учитывая противостояние с СССР, предпочтение отдавали военным.



Всего астронавтами стали уже более 350 человек / Фото NASA

Какие испытания придется пройти желающим стать космонавтами

Также астронавты испытывают невесомость, катаясь на самолете под названием "рвотная комета". Благодаря крутым подъемам и резким падениям пассажиры достигают примерно 25 секунд нулевой гравитации. На этих же рейсах проводят медицинские исследования и эксперименты по укачиванию, поскольку маневры самолета, похожие на американские горки, часто вызывают недомогание.

В пустыне астронавты проходят изнурительные тренировки по выживанию – скажем, на случай аварийной посадки. К примеру, в 1964 году астронавты "Аполлона-11" в Неваде провели три дня в жаркой сухой пустыне. Считается, что среда там наиболее похожа на чужую планету. А в рамках подготовки к миссиям Artemis космическое агентство сообщило, что проведет две полевые учения в пустыне Аризоны, похожей на Луну.

Любопытно: все 12 человек, ступавших на Луну, являются белыми мужчинами. Исправят это с помощью миссии Artemis в 2024 – на Луну спустится первая женщина и представитель другой расы.



Подготовка астронавта включала и выживание в пустыне / Фото NASA

Устаревшие "машины для пыток"

Ранние астронавты тренировались на дезориентирующем устройстве, которое имитировал космический корабль, вышедший из-под контроля. Устройство крутило людей в бешеной комбинации со скоростью до 30 оборотов в минуту. Говорят, космонавты ненавидели эти тренировки. Теперь NASA больше не использует вращающееся устройство.

Еще в NASA использовали большую машину под названием "человеческая центрифуга" – для проверки гравитационной нагрузки. Машина имела вращающуюся руку с капсулой, удерживавшей человека на конце. Когда машина вращается, астронавты проверяли свою терпимость к силе тяжести.



От некоторых тренировок отказались, потому что они вгоняли космонавтов в страх / Фото NASA

Психология и стресс

Будущие астронавты проходят и психологическое и психиатрическое обследования – чтобы отсеять тех, кто не пригоден для космического путешествия. Ведь это значительное психическое бремя и стресс.

В 2016 году программа исследований людей NASA опубликовала отчет, согласно которому члены экипажа остро ощущают изменения сна, влияние радиации, изменения силы тяжести и длительные периоды изоляции.

Следовательно: учитывая амбициозные цели NASA отправить людей еще дальше в космос – на Луну и Марс – в скором будущем, поддерживать психическое благополучие астронавтов будет долговременной проблемой.