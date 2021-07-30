В своем новом видео Брайан Шоу решил пойти значительно дальше. Он и его жена Кэри посещают свой первый в истории балетный класс. И это надо видеть!

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"Я смотрел "Качая железо", и обнаружил, что Арнольд Шварценеггер ходил на уроки балета. Поэтому я иду по его стопам", – говорит он.

Брайан Шоу решил заняться балетом

Первое препятствие для силача с ростом 203 сантиметра – просто втиснуться в пару балетных пуантов. Инструктор смог найти единственную пару 53 размера. Но наш герой быстро понимает, что пуанты – не его, поэтому остается в носках, чтобы выполнить разминку.

Затем, после прохождения других базовых приемов балета, Шоу обнаруживает, что его параметры – еще одно препятствие. У него нет нужной подвижности или гибкости, чтобы занять определенные позиции. Некоторые прыжковые маневры также сложные, ведь не так уж и просто "летать" над паркетом, когда ты весишь 192 килограммов.

Однако другие элементы класса получаются у нашего героя значительно лучше. Например, Шоу использует свои таланты силача, чтобы, казалось бы, без особых усилий поднять своего партнера по танцам. А еще до конца урока он достаточно хорошо разогрелся, чтобы выдержать растяжку.

Смотри на видео, как Брайан Шоу занимался балетом:

Будем откровенны, Брайан Шоу вызывает неподдельный восторг. Он настолько легко бросает себе сумасшедшие вызовы и не боится выходить из зоны комфорта, что это просто поражает. Нам уже сложно представить, каким же будет следующий челлендж стронгмена.