Ник Симмондс, видимо, подумал, что бежать с кем-то другим слишком скучно. Поэтому он решил проверить, сможет ли обойти электровелосипед. В своем новом видео он соревнуется с девушкой, которая сидит за рулем Rad Rover Six Plus с толстыми шинами. Велосипед может разгоняться до 32 километров в час.

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Если ты не забыл, то Симмондс – бегун на средние дистанции. Он специализируется на забегах на 800 и 1500 метров. Поэтому этот поединок должен быть довольно интересным и веселым.

Или перегонит велосипедист олимпийского бегуна

Как ты уже догадался, в Симмондса есть преимущество, когда дело доходит до ускорения. Он быстро набирает максимальную скорость. Зато сопернице на электровелосипеде нужно приложить немало усилий во время ускорения. Поэтому в их первой гонке, 100-метровом рывке, разница впечатляет. Симмондс пересекает финишную линию на секунду быстрее – достаточно солидный результат на такой скорости.

Человеческое преимущество довольно быстро испаряется, когда электровелосипед достигает максимальной скорости. В своей следующей гонке Симмондс удерживает лидерство примерно до 150-метровой отметки. Затем он сдувается. Поэтому на нас ожидал очередной триумф машины над человеком.

Смотри эпическую гонку между олимпийским бегуном и электровелосипедом:

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