На соблазнительных фото, которые Ирина Шейк выложила на своем инстаграме, она позирует топлес. Поэтому поклонники имели возможность вдоволь налюбоваться ее невероятными формами.

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Эффектные кадры супермодели безумно понравились ее фанатам. Они не только засыпали ее 260 тысячами лайков, а также множеством комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Очень милая";
  • "Я влюблен в тебя";
  • "Вот так образ";
  • "Ты просто самая лучшая женщина на Земле";
  • "Любимая модель";
  • "Настоящая королева";
  • "Удивительные ноги";
  • "Это что-то с чем-то";
  • "Очень красивая";
  • "Твой образ попал мне в самое сердце";
  • "Что-то в этих фото есть";
  • "Просто наслаждение для глаз";
  • "Твое тело просто безупречное".

Ирина Шейк снялась топлесс
Ирина Шейк порадовала сеть горячими фото топлес / Фото с инстаграма Шейк

Ирина Шейк снялась топлесс
Ирина Шейк порадовала сеть горячими фото топлес / Фото с инстаграма Шейк

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Следить за Ириной Шейк в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем подписаться на супермодель. Это позволит тебе одним из первых любоваться ее горячими фото!