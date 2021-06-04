Бодибилдер и блогер Джои Сатмар и его друг Дэйв Макони вышли, чтобы испытать сложный суперсет Шварценеггера для тренировки спины и груди.

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"Если ты ищешь тренировку по бодибилдингу для верхней части тела, это бесспорно поможет тебе", – говорит Сатмар.

В суперсете дуэт будет выполнять до 3 – 4 подхода с максимум 15 повторениями в подходе. Сатмар отмечает, что эта тренировка предназначена для продвинутых лифтеров, ведь она очень объемная, и ребята "даже сами не могут за ним успевать". Вот как выглядит тренировка.

Суперсет # 1: жим лежа на горизонтальной скамье широким хватом + подтягивания за шею

"Я не подтягивался за шею со школы", – говорит Сатмар.

Оба они отмечают, что жим лежащим широким хватом тоже не является их любимым упражнением, ведь они отдают предпочитение более узкому хвату для защиты плеч.

"Я хотел бы поэкспериментировать с развитием груди, если бы я взялся немного шире", – добавляет он.

Суперсет # 2: жим лежа на наклонной скамье + тяга с T-образной перекладиной

Для ребят тяга T-образной штанги была приемом, которым не пользовались некоторое время, но это было долгожданным вызовом.

"Мне очень понравилась тяга T-образной перекладины. Я почувствовал как моя спина хорошо накачивается, и это то, на что я мог бы решиться, взяв приличный вес. У меня 5 блинов... Я был буквально в восторге от этого", – подчеркнул Сатмар.

Макони соглашается: "Если ты не делал чего-то некоторое время, это проверяет, насколько ты силен мышцами. Это безумие, насколько я слабее себя чувствовал в этом упражнении".

Смотри, как стронгмен выполняет суперсет из классических упражнений Шварценеггера:

Суперсет #3: жим гантелей + тяга штанги

"До конца ты просто работаешь... насоса больше нет. Ты просто мертв. Что касается тяги, поскольку спина – большая группа мышц, я думаю, что важна приличная вариативность. Варианты и углы (в этой тренировке) и разная длина мышц, которые ты растягиваешь, важные при тренировке спины", – говорит Макони.

Суперсет # 4: отжимания от пола + подтягивание узким хватом

"До сих пор, когда мы делали это в конце, мы были полностью истощены. Не знаю, привык я к такому объему или к такому количеству упражнений для каждой группы мышц... Мы просто чувствовали, что выполняем эту работу и не получаем особого стимула", – отмечает Сатмар.

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