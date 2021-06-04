Бодибілдер і блогер Джої Сатмар і його друг Дейв Маконі вийшли, щоб випробувати складний суперсет Шварценеггера для тренування спини та грудей.

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"Якщо ти шукаєш тренування з бодибілдингу для верхньої частини тіла, це безперечно допоможе тобі", – каже Сатмар.

У суперсеті дует виконуватиме до 3 – 4 підходи з максимум 15 повтореннями у підході. Сатмар зазначає, що це тренування призначене для просунутих ліфтерів, адже воно дуже об'ємне, і хлопці "навіть самі не можуть за ним встигати". Ось як виглядає тренування.

Суперсет #1: жим лежачи на горизонтальній лаві широким хватом + підтягування за шию

"Я не підтягувався за шию зі школи", – каже Сатмар.

Обидва хлопці відзначають, що жим лежачим ширшим хватом теж не є їхньою улюбленою вправою, адже вони віддають перевагу вужчому хвату для захисту плечей.

"Я хотів би поекспериментувати з розвитком грудей, якби я взявся трохи ширше", – додає він.

Суперсет #2: жим лежачи на похилій лаві + тяга з T-подібною поперечиною

Для хлопців тяга T-подібної штанги була прийомом, яким вони не користувалися певний час, але це було довгоочікуваним викликом.

"Мені дуже сподобалася тяга T-подібної поперечини. Я відчув як моя спина добре накачується, і це те, на що я міг би наважитися, взявши пристойну вагу. У мене 5 млинців... Я був буквально у захваті від цього", – підкреслив Сатмар.

Маконі погоджується: "Коли ти не робив чого певний час, це перевіряє, наскільки ти сильний м'язами. Це безумство, наскільки я слабшим себе почував у цій вправі".

Дивися, як стронгмен виконує суперсет з класичних вправ Шварценеггера:

Суперсет #3: жим гантелей + тяга штанги

"До кінця ти просто працюєш... помпи більше немає. Ти просто мертвий. Що стосується тяги, оскільки спина – велика група м'язів, я думаю, що важлива пристойна варіативність. Варіанти і кути (у цьому тренуванні) та різна довжина м'язів, які ти розтягуєш, важливі при тренуванні спини", – говорить Маконі.

Суперсет #4: відтискання від підлоги + підтягування вузьким хватом

"До цього часу, коли ми робили це в кінці, ми були повністю виснаженими. Не знаю, чи звик я до такого обсягу або до такої кількості вправ для кожної групи м'язів... Ми просто відчували, що виконуємо цю роботу й не отримуємо особливого стимулу", – зауважує Сатмар.

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Ти теж можеш виконувати ці суперсети, прокачуючи м'язи грудей і спини. Це не лише дозволить покращити свою фізичну форму, а й урізноманітнити тренування.