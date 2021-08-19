Таки работает: как 300 скручиваний в течение 30 дней повлияют на твой пресс

Популярный блогер Эван Чжан порадовал своих подписчиков роликом, на котором он выполняет новый челлендж. На этот раз парень решил показать, как 300 скручиваний в течение 30 дней изменили его пресс. Айда смотреть и вдохновляться!

Если раньше он выполнял 300 приседаний и 300 отжиманий в течение 30 дней, то на этот раз все внимание приковано скручиваниям. Нам уже самим очень интересно, насколько сильно изменится его фактура после свеженького вызова!

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Появятся ли 6 кубиков пресса после 300 скручиваний в течение 30 дней

"Полный диапазон движений на самом деле очень короткий. В основном – сгибание до максимума, на который ты можешь не поднимать бедра. Я не знаю, чего ожидать, но я с нетерпением ожидаю, когда вырастет мой пресс", – говорит он в начале вызова.

Эван Чжан объясняет, что он выполняет свои повторения в течение каждого дня, вместо того, чтобы пытаться выполнять все 300 скручиваний за "один выстрел". Оно и неудивительно, ведь второй вариант вызвал бы истощение очень и очень скоро.

Для начала он разбивает скручивания на 10 подходов по 30 повторений, но с течением месяца его выносливость растет – до 50 уверенных повторений за раз.

"Я бы не сказал, что это легко. Но это наименее сложное 30-дневное задание из всех, которые я выполнял. Мой пресс может полностью восстанавливаться после каждого дня с 300 скручиваниями", – отмечает он.

Результаты 30-дневного вызова

За месяц талия Чжана уменьшилась в объеме с 79 до 78 сантиметров.

Он также потерял около 0,5 килограмма веса.

А еще наш герой доволен видимыми физическими результатами.

"Мой пресс выглядит немного более выпуклым, немного более очерченным и чуть более подтянутым. Много-много скручиваний на самом деле не сжигает много калорий. Это в основном для повышения выносливости мышц и увеличение объема пресса", – добавляет он в конце ролика.

Смотри, как 300 скручиваний в течение 30 дней изменили нашего героя:

Ты тоже можешь бросить себе такой вызов. Мы, конечно же, не гарантируем мгновенное появление шести кубиков пресса. Но точно можем заверить, что у тебя вырастет выносливость, а также сила. А это уже точно будет вдохновлять не останавливаться на пути создания тела своей мечты!

Накачать пресс можно не только с помощью скручиваний: