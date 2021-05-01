Мы считаем, что рассказывать об этом вызове в начале месяца – идеальная идея. Возможно, ты вдохновишься и попробуешь сам выполнять по 300 отжиманий в течение 30 дней. Как раз к началу лета успеешь.

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Чжан разбил 300 ежедневных повторений на 10 подходов по 30 или 15 подходов по 20. Все зависит от того, насколько он устал. Также блогер следил за тем, чтобы каждое повторение выполнялось с правильной техникой, полностью разгибая и блокируя руки в верхнем конце упражнения.

"Я очень взволнован. Я не знаю, чего ожидать", – признается он.

Сначала задача состояла в адаптации, ведь его телу приходилось приспосабливаться к большому количеству повторений. Хотя, по его словам, это было не так плохо, как он ожидал.

"Что касается отжиманий, вы действительно можете распределить их в течение дня: 100 утром, 100 днем и 100 вечером", – добавил Эван.

В начале задачи Чжан сделал максимум 45 отжиманий. Но через 30 дней и 9000 отжиманий он может выполнить 60 повторений подряд, прежде чем достигнет отказа. Он также считает, что смог улучшить свою физическую форму с помощью всей этой практики.

"Мои руки становятся значительно более прямыми, когда я поднимаюсь", – отметил он.

Смотри, как Эван Чжан выполнял в течение 30 дней 9000 отжиманий:

В конце месяца в Чжана нет большой видимой разницы. Его вес остался таким же. Немного выросла грудь с 111 сантиметров до 113. Но самое главное , отмечает он, появилось ощущение силы.

"Я, пожалуй, стал немного стройнее, и это круто. Дело не только в том, что было ДО и ПОСЛЕ, а в процессе и путешествии. Я всегда ищу, чтобы улучшить себя, бросить себе вызов и посмотреть, из-за чего я могу пройти... Мой жим лежа определенно улучшился после этих 30 дней, ведь я чувствую себя легче с обычным весом. И я могу сделать больше повторений с моим весом", – подчеркнул он.

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