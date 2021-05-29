Как танцы в инстаграме спасли миллионера от банкротства: фото и видео

Танцы творят чудеса. Джанлуку Вакки сеть знает как "танцующего миллионера". Он стал героем инстаграма еще в 2016, и до сих пор уверенно держит марку.

Мы на Men 24 расскажем, как это произошло. А заодно и покажем, как же Вакки выглядел до своей популярности.

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Кто такой Джанлука Вакки

Джанлука Вакки начал публиковать видео своих зажигательных танцев в 2016. Очень быстро он стал звездой инстаграма и героем множества мемов в сети. Сейчас мы знаем его как "танцующего миллионера" из Италии.

А тогда 50-летний блогер и бизнесмен пошел вопреки трендам, которые утверждали: аккаунт мужчины в социальных сетях должно быть минималистичным, даже скромным.

Вакки вместо того не стеснялся показывать свою роскошную яхту, виллу, дорогие машины и безупречных женщин возле них (а потом и одну самую безупречную, которая родила миллионеру в 2018 году долгожданную дочь).

Угроза банкротства и спасение танцами

Но не это, асделали из Джанлуки звезду. По меньшей мере, для 20 миллионов его фолловеров.

Джанлука не из тех бизнесменов, которые сделали себя сами. Он всегда был богат, да и родился в зажиточной семье. И вдруг в 2017 оказался на грани банкротства – его имущество даже арестовали за долги.

Однако итальянец смог избежать беды. Как? Заработал много денег на съемках рекламы в инстаграме и блоге. А потом – и в тиктоке. Да, да, все благодаря танцам, которые сделали его популярным!

Интересно, что до того, как стать знаменитым, "танцующий миллионер", собственно, не выглядел как миллионер. Вот, посмотри на фото ниже, если не веришь.



Джанлука Вакки в 2015 и 2020 / Фото из его же инстаграма

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