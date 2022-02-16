Не стал исключением свежий пост красавицы. На нем Джада Фолча позирует в красном бикини, выигрышно подчеркивающем ее безупречные формы. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от тату-мастера.
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Эффектное фото понравилось поклонникам Джады Фолчи. Неудивительно, что они были максимально щедрыми на лайки и комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Чрезвычайная Джада";
- "Прекрасная красотка";
- "У тебя просто удивительная фигура";
- "Какая ты обаятельная и сексуальная";
- "Ты очень красивая";
- "У тебя безупречное тело";
- "Ты превратилась в подлинную богиню";
- "Я окончательно влюбился в тебя";
- "Девочка, ты – эталон совершенства".
Соблазнительное фото Джади Фолчи взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Фолчи
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Джада Фолча – одна из тех красавиц, чья армия поклонников растет с каждым днем. Тебя мы призываем подписаться на нее. А все для того, чтобы ты одним из первых мог наслаждаться ее горячими фото. Поверь, их будет еще очень и очень много!