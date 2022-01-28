Вот на этот раз Джада Фолча снялась совершенно голой на песке. И, будем откровенны, оторваться от ее публикации просто невозможно. Мы же настоятельно рекомендуем любоваться ею так, чтобы тебя не увидела возлюбленная.

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Эффектный кадр тату-мастера позволяет нам вдоволь налюбоваться не только ее татуировками на руке. Он еще и буквально заряжен на "залипание", а все потому, что оторвать взор от нашей героини очень и очень непросто.

Неудивительно, что подписчики Джады Фолчи буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже наслаждайся горячим фото:

"Могу только позавидовать фотографу";

"Фантастическая женщина";

"Как можно быть столь безупречной?";

"Дикая кошечка";

"Ты просто секс-бомба";

"До сих пор не верится, что ты – реальная";

"У меня просто отвисла челюсть";

"Твоя красота не знает границ";

"Публикация, заряженная на сексуальность".



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