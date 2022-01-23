Особенность бургера в том, что ты можешь экспериментировать с ингредиентами, чтобы сделать его еще более вкусным для себя. Мы же сосредоточим внимание на том, что шеф-повара рекомендуют сделать для того, чтобы это блюдо было идеальным.

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Марк Хикс выступает за идеальное мясо

Бывший обозреватель Esquire Марк Хикс сделал имя, управляя одними из лучших ресторанов Лондона, где всегда использовалось мясо самого высокого качества. Поэтому неудивительно, что его идеальный рецепт бургера основан на отличном стандарте говядины.

Он рекомендует "1,4 килограмма рубленых ребер или стейка из голени хорошего качества из 20 – 30% жира". Это позволяет тебе не только наслаждаться мясом, но и гарантировать сочный бургер.



Выбирай мясо с достаточным количеством жира / Фото Mike

Гордон Рамзи голосует за специи

Наиболее бранный шеф-повар на телевидении удивил участников конкурса "Кухонные кошмары". Он рассказал, что звездами рецепта идеального бургера были приправы, которые, вероятно, уже завалялись.

Чтобы сделать котлетную смесь, добавь 1 столовую ложку кетчупа и половину чайной ложки дижонской горчицы, несколько капель табаско и вустерского соуса. Все это добавь к говяжьему фаршу с приправами. Это простой способ придать мясу пикантность и глубину вкуса без сложных ингредиентов.

Ричард Тернер делает бургер деликатесом

А вот Ричард Тернер пытается превратить бургер в настоящее произведение гастрономического искусства. В чем секрет? В его бургерах используется 40 – 90 граммов костного мозга, что помогает создать богатую, маслянистую текстуру.

Если вы терпеть не можете использовать костный мозг, вам нужно выбирать другие части мяса, которые содержат около 20% жира, например окорочка или короткие ребрышки,

– говорит он.

Джейми Оливер говорит, что котлета должна держаться кучи

Этот шеф-повар соблюдает практические рецепты, которые всегда работают. Его классический рецепт бургера не исключение, поэтому он рекомендует добавить одно взбитое сырое яйцо в смесь для котлет.

Яйцо хорошо связывает мясную смесь во время приготовления. Потому твои гамбургеры сохраняют хорошую форму. А желток, к слову, придает приятный насыщенный вкус.



Джейми Оливер рекомендует добавлять в фарш сырое яйцо / Фото Shaafi Ali

Хестон Блюменталь за научный подход

Британский гастроном даже посвятил целое шоу поиску идеальной котлеты в Америке. Его вывод? Измельчение кубиков стейка из филе, охлаждение и повторное измельчение. При этом следует стараться, чтобы волокна отдельных нитей шли вдоль одного направления, не спутываясь вместе.

Если у тебя достаточно свободного времени, можешь попробовать взять на вооружение метод Хестона Блюменталя.

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