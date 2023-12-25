Хотя эти новые способы связи имеют много преимуществ, существуют также некоторые подводные камни и опасности, которые могут разрушить твои романтические перспективы и нанести вред твоему психическому и эмоциональному благополучию.

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Далее мы рассмотрим шесть токсичных тенденций в знакомствах, которые появились или стали более распространенными в 2023 году, и почему тебе следует избегать их любой ценой.

1. Гостинг

Представь, что ты вкладываешь время и эмоции, а вместо этого сталкиваешься с внезапной тишиной без объяснений. Гостинг – это предательство, внезапное исчезновение, оставляющее тебя озадаченным и обиженным. Это выход труса, которому не хватает зрелости и эмпатии. Никаких объяснений или прощаний, только пустота на месте, где когда-то был кто-то очень дорогой тебе. Это непочтительный конец того, что заслуживает продолжения.

Если это произошло, не зацикливайся на вопросах без ответов. Двигайся дальше в своей жизни, ища того, кто ценит тебя.

2. Сталкинг

Ты когда-нибудь чувствовал жуткое ощущение, что за тобой следят? Кто-то незаметно наблюдает за тобой, собирая информацию о тебе без твоего согласия. Они просматривают твои профили в социальных сетях, появляются в местах, где часто бываешь, или фабрикуют временную связь. Затем тишина – призрачное исчезновение, за которым следует повторное появление, когда им это выгодно.

Это тревожно, агрессивно и потенциально небезопасно. Сталкинг намекает на одержимость и манипуляции, часто является прелюдией к более зловещим действиям. Защити себя – блокируй таких людей, сообщай о поведении и доверься надежному союзнику, если столкнулся с этим тревожным опытом.

3. Стоунволлинг

Конфликт – это естественная часть отношений, но что происходит, когда твоя партнерша замыкается в себе, отказываясь участвовать или общаться? Игнорирование – это абсолютная эмоциональная баррикада. Они игнорируют звонки, смс или электронные письма, предпочитая молчание для разрешения споров. Это эмоциональное насилие, лишающее тебя возможности выразить беспокойство или искать решение. Доверие и близость рушатся, оставляя тебя бороться с разочарованием и беспомощностью.

Ты устанавливаешь границы и выражаешь свои ожидания. Но если цикл повторяется, возможно, пора переоценить жизнеспособность отношений.



Человек закрывается вместо того, чтобы разрешить конфликт / Фото Drazen Zigic

4. Газлайтинг

Извращать реальность, подвергать сомнению память и сеять сомнения – существует ли более коварная форма психологической манипуляции? Газлайтинг подрывает твою уверенность в себе, заставляя тебя сомневаться в своем здравом уме. Это глубокая изоляция, искажение правды, направленное на контроль и подрыв.

Если ты чувствуешь, что тебя пытаются обмануть, доверься своим инстинктам. Обратись за поддержкой, доверься друзьям или семье и не поддавайся на их обманчивую тактику.

5. Ведение счетов

Прошлые поступки должны быть ступенями для роста, а не оружием для унижения или контроля. Однако некоторые ведут хитроумные записи в памяти, вспоминая каждый промах, каждую вину, каждое неоправданное ожидание. Ведение счетов используется для поддержания предпочтения или принуждения к подчинению. Это вечная игра в "попался", которая заставляет тебя обороняться, пытаясь доказать свою ценность.

Не вступай в нее. Сосредоточься на настоящем, используй свои сильные стороны и признай сферы, требующие совершенствования. Отношения должны быть направлены на развитие, а не подсчет.

6. Микроизмена

В эту эпоху определение измены расширяется. Микроизмена – это "серая зона" – на первый взгляд, безобидный флирт, изящные жесты или тайные связи, которые еще нельзя назвать откровенной изменой. Это предательство доверия, которое сеет семена сомнений и ревности. Твоя партнерша посылает побудительные сообщения, скрывает онлайн-общение или уделяет внимание другим, пренебрегая тобой. Это одна из форм неверности – разберись с этим. Поделись своими чувствами и высказывания беспокойства, но если это не прекращается, переоцени основу ваших отношений.



Микроизмены стали популярными в последнее время / Фото stefamerpik

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Следует все эти тренды знакомств, активно засевшиеся в отношениях, оставить в прошлом. Они ведь не имеют ничего общего со счастливым построением общего будущего.