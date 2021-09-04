Тренер поделился 3 секретами, которые помогут сбросить лишний вес

Похудеть не всегда легко. Казалось бы, просто придерживаешься дефицита калорий и дело сделано. На самом деле все немного сложнее. Поэтому мы рекомендуем прислушаться к советам эксперта. Он точно знает неотделимые составляющие эффективного похудения.

На своем ютьюб-канале фитнес-тренер Пол Ревали поделился 3 советами, которые помогут похудеть. Возьми их на вооружение, если ты давно уже мечтаешь избавиться от лишнего веса.

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3 секреты, которые помогут похудеть

Ревали начинает с того, что отвечает на вопрос мужчины, который хочет быть в форме ко дню свадьбы. Как и следовало ожидать, он начинает с объяснения основ: калорий на входе против калорий на выходе.

"Здесь много недоразумений, но пойми следующее: ты должен сжигать больше калорий, чем потребляешь", – первый и важный совет от тренера.

Твоя задача – запустить дефицит калорий.

Однако Ревали рекомендует не увлекаться попытками подсчитать, сколько калорий ты сжигаешь во время упражнений. Все потому, что без профессионального оборудования их действительно сложно подсчитать. Фитнес-приложения и трекеры, вероятно, не дают тебе точных цифр, и слишком много внимания на них могут сбить с пути.

Ревали предлагает лучший подход – сосредоточиться на потреблении. По его словам, еда – макроэлементы. Как только ты начнешь думать об этом таким образом, ты значительно лучше поймешь, как правильно питаться для достижения своих целей. Это даст тебе определенную гибкость при составлении диеты, которая будет работать на тебя. И у тебя будет больше шансов похудеть и сохранить результат.

"Плохой пищи не бывает", – говорит он, но одни продукты лучше подходят для твоих целей, чем другие.

Смотри видео, на котором Пол Ревали делится своими советами:

Оттуда Ревали продолжает объяснять, как понимание пищи сочетается с другими его советами, в том числе сделать движение основой твоего образа жизни, даже если это не "упражнения".

Его третий совет, как ты, возможно, догадался, заключается в том, чтобы планировать заранее: составь распорядок, которого ты можешь придерживаться, и знай, что ты собираешься делать.

Прислушайся к советам Пола Ревали. С их помощью ты сможешь достичь желаемого результата. А это тебя вдохновит продолжать работать над телом своей мечты!

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: