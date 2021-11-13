Но выполнение повторений до отказа – это не только для того, чтобы ты устал. Тренировка считается проверенным методом для запуска процесса наращивания мышц, гипертрофии и подталкивания твоего тела к адаптации к новым вызовам. Именно поэтому тренеры часто рекомендуют тренироваться до отказа.

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Тренер по бодибилдингу Юджин Тео считает, что лифтеры не должны полностью отказываться от тренировок до отказа. Он изложил свои мысли на эту тему в коротком видео на ютьюбе.

Почему полезно тренироваться до отказа

Тренировка, близкая до отказа, или два или три повторения "сверху" оказались столь же эффективными для наращивания мышц, как и сами тренировки до отказа. Но она не вызывает столь значительной усталости. Однако исследования также показали, что люди часто не умеют оценивать свои реальные пределы,

– подчеркивает тренер.

Для Тео, говорящего, что он применяет эту практику для своих тренировок, выполнение повторений полностью – ценный инструмент. Он позволяет соблюдать честность и продолжать бросать себе вызов.

На видео тренер объясняет, в чем преимущество тренировок до отказа:

Важно найти свой предел. Тренер подчеркивает, что неточно оценивающие свое предельное значение атлеты оставляют потенциальный выигрыш на столе. Вместо того, чтобы становиться больше и сильнее, они могут застрять на тренировочном плато.

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