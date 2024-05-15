Глен Уилсон опубликовал в тиктоке видео, что привлекло внимание к проблемам знакомств одиноких отцов. 52-летний Уилсон дал несколько советов таким отцам-одиночкам, как он сам, которые пытаются найти себе пару и одновременно воспитывают детей.

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Три совета по знакомствам для отцов-одиночек

Уилсон отметил, что его советы основываются на личном опыте. Когда его 17-летний брак распался, он стал основным опекуном двух детей. Понадобилось немало времени, чтобы приспособиться и восстановить уверенность в себе.

Одинокие отцы в конце концов начинают снова ходить на свидания, и у них здесь возникают вопросы / Фото freepik

Примерно через полтора года мужчина решил снова попробовать ходить на свидания. Для этого он начитался немало советов, но все они как-то не так работали. Тогда он сам начал создавать тиктоки, чтобы "попытаться вернуть немного надежды" отцам-одиночкам.

Я хотел, чтобы моя страница стала гаванью позитива и поддержки, особенно для тех, кто чувствует себя бесправным или брошенным на обочине,

– сказал он.

Уилсон начал создавать тиктоки для родителей-одиночек: смотри видео с советами

Советы Уилсона лаконичны, но содержат общие проблемы и ловушки, связанные со знакомствами с отцами-одиночками:

Во-первых, не спешить. Очень легко поспешить, когда ты скучаешь по ощущению того, что кто-то есть рядом. Однако очень важно видеть людей, а не только те пробелы, которые они заполняют в жизни.

Очень легко поспешить, когда ты скучаешь по ощущению того, что кто-то есть рядом. Однако очень важно видеть людей, а не только те пробелы, которые они заполняют в жизни. Во-вторых, не привлекать детей. Родители часто впопыхах знакомят своих детей с новыми любовниками, но Уилсон призывает их сначала держать эти миры отдельно. И только когда все будет становиться серьезнее, можно будет выбрать спокойное нейтральное место для знакомства с детьми, где каждый может просто пообщаться и быть собой. Дети при этом должны чувствовать себя в безопасности и видеть, что их родители счастливы с кем-то новым.

Родители часто впопыхах знакомят своих детей с новыми любовниками, но Уилсон призывает их сначала держать эти миры отдельно. И только когда все будет становиться серьезнее, можно будет выбрать спокойное нейтральное место для знакомства с детьми, где каждый может просто пообщаться и быть собой. Дети при этом должны чувствовать себя в безопасности и видеть, что их родители счастливы с кем-то новым. В-третьих, слушать своих детей. Если дети сомневаются относительно твоих новых отношений, выслушай их. Чувства детей имеют значение, они же главный приоритет в жизни каждого родителя. Уилсон советует молодым людям, встречающимся на свиданиях, "добавлять счастья семье, а не делить внимание".

Ну, и, конечно, надо быть откровенным с самого начала в отношении детей: "Люди должны знать, что я приезжаю с целым пакетом".