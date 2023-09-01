Например, наука утверждает, что дружить с бывшими – не самая лучшая идея. И не потому, что она монстр или самый вредный человек в мире. А потому, что между вами много общей истории, и дружба может породить неразбериху и даже трение, а также повлиять на отношения с новой партнершей.

Стоит внимания Сила дизайна: как внешний вид влияет на покупателя и его решение

С другой стороны, уделять слишком много времени и энергии бывший также может истощать, разочаровывать и причинять боль. А также привести к тому, что твой процесс поиска того, чего ты действительно хочешь, или поиска новой партнерши зайдет в тупик.

Время от времени думать о бывшей партнерше и хранить в памяти хорошие и плохие воспоминания – это нормально (ведь ты можешь принимать лучшие решения в будущем и знать, чего ты хочешь, а чего нет), но ты должен дойти до точки, когда ты перестанешь цепляться за прошлое.

Ты держишься за свою бывшую и не двигаешься дальше? Эти 6 признаков это доказывают.

Не обязательно стирать все воспоминания о партнерше после завершения отношений. Но важно, чтобы ты не зацикливался на них или на том, что могло быть. Такие навязчивые мысли могут мешать твоей жизни, отношениям и деятельности, и они не помогут тебе пережить случившееся.

1. Ты следишь за ней во всех ее сетях и проверяешь их каждый день

Да, нам всем интересна жизнь других людей, особенно тех, с которыми нас связывает какая-то история и которых больше нет в нашей жизни, но всему есть предел.

Это не одно и то же – встретить сообщение от своей бывшей и захотеть узнать, что там у нее, и прилагать постоянные усилия, чтобы узнать, где она, что делает, с кем она и правильный ли ее выбор. Ты можешь думать, что это поможет тебе чувствовать себя лучше или спокойнее, но на самом деле это просто уносит слишком много твоей психической энергии.

2. Тебе постоянно интересно, что она делает

Когда ты цепляешься за что-то или кого-то, этот человек, вещь или ситуация занимает слишком много твоего ментального пространства, постоянно появляется в твоих мыслях и есть что-то, что действительно тебя беспокоит или напрягает.

Признаком того, что ты становишься жертвой навязчивой идеи или ситуации, есть тот факт, что ты постоянно спрашиваешь себя, что происходит или что делает человек. И отсутствие ответов вызывает у тебя заметный и значительный уровень стресса.



Тебе постоянно интересно, где она и что делает / Фото freepik

3. Тебя беспокоит мысль о том, что она может иметь другого партнера

Когда ты уже отпустил свою бывшую, тебя не очень волнует, с кем она сейчас, чем занимается, двигается ли дальше в своей жизни и есть ли у нее новый партнер, с которым она счастлива.

Но тот факт, что тебя это беспокоит, не значит, что ты хочешь снова встретиться с этим человеком. А скорее указывает на то, что есть незаживающая рана, и тебе нужно поработать над ней, чтобы перестать зацикливаться на этой ситуации.

4. Ты думаешь, что все еще испытываешь чувство к своей бывшей

Психолог Лиза Мари Бобби рассказала CNCB Make It, что многие могут путать навязчивые мысли или зацикленность на этой теме с желанием и мыслью о том, что, возможно, они все еще испытывают чувство к своим бывшим партнерам, когда это больше похоже на защитный механизм в твоем сознании, который говорит тебе, что есть что-то, что тебе нужно вылечить.

5. Ты фантазируешь о том, что где-то встретишь бывшую

Терапевт Памела Ларкин рассказала CNCB Make It, что это еще один четкий признак того, что ты, возможно, цепляешься или одержим своей бывшей. И это то, что заставляет тебя ходить в те места, где, как ты знаешь, часто бывает твоя бывшая, искать ее в тех местах, куда вы ходили, когда были вместе. Или даже изменять распорядок дня, чтобы попытаться соответствовать распорядку дня твоей бывшей партнерши.

Тебе не нужно менять свой распорядок дня только для того, чтобы избежать встречи с бывшей. Но и не стоит этого делать, пытаясь снова встретиться с этим человеком.



Ты постоянно ходишь в ваши любимые места и заведения / Фото Drazen Zigic

6. Тебе кажется, что ты видишь этого человека повсюду

Ты убежден, что каждый человек с похожими характеристиками – твоя бывшая, и есть истории о вещах, местах или ситуациях, которые заставляют тебя верить, что она где-то рядом? Возможно, твоя бывшая действительно где-то рядом, но это также является признаком того, что ты очень много думаешь об этом человеке, и что ты думаешь о ней автоматически или бесконтрольно.

В таких случаях тебе нужно дышать, сохранять спокойствие и не следовать за человеком, которого ты считаешь своей бывшей, чтобы подтвердить это, развернуться и продолжать делать то, что ты делал.

Читай также Первыми пойдут мириться: знаки Зодиака, которые ценят дружбу и отношения

Прощаться с прежними отношениями, особенно когда они были длительными и счастливыми, очень сложно. Но это нужно сделать, чтобы наконец-то двигаться вперед. Не лишай себя этого.