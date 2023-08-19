Но ты должен учитывать, что есть определенные вещи, которые могут вызвать у тебя проблемы в этой сфере, и ты должен их избегать. Ты должен работать над своими качествами, чтобы заставить тебя нравиться людям, а также ты должен определить свои плохие привычки, чтобы ты мог остановиться и изменить их.

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Монополизация разговора

Следует помнить, что разговор состоит из двух частей: говорение и слушание. Важно, чтобы ты не всегда пытался быть тем, кто контролирует или ведет разговор, чтобы ты знал, что это не монолог и что ты должен оставить пространство для других, чтобы высказаться и чувствовать, что ты их слушаешь, и не просто искать другое пространство для продолжения разговора.

Людей больше привлекают те, кто проявляет к ним искренний интерес, а этого не произойдет, если ты никогда не будешь позволять другим говорить и всегда будет казаться, что тебе безразлично, что они говорят.



Важно слушать и говорить / Фото freepik

Опоздание

Возможно, опоздание время от времени не очень серьезная проблема, это может случиться со всеми нами, и есть непредвиденные ситуации, которые могут вызвать это (например, дорожно-транспортное происшествие). Но ты должен сделать все возможное, чтобы быть пунктуальным.

Что случается, когда ты прибываешь поздно, ты указываешь, что не уважаешь время других людей или что они должны сделать, что также указывает на то, что ты можешь верить, что твое время и потребности являются единственными, что имеют значение, и это не поможет никому.

Все время в телефоне

Ты один из тех, кто всегда достает телефон, когда ты на вечеринке, за ужином с друзьями или за трапезой с кем-то? Это тоже плохая привычка, вызывающая плохие впечатления. Так же, как и опоздание, это можно интерпретировать как знак того, что тебе равнодушен другой человек, что ты считаешь его скучным или что ты не хочешь быть рядом в этот момент.

Если тебе действительно нужно следить за своим телефоном, для экстренной ситуации или потому, что ты ждешь важных новостей, то четко сообщи об этом и старайся, чтобы количество раз, которое ты смотришь на экран, было в пределах соответствующего лимита.

Выпендриваться

Настоятельно рекомендуем рассказывать о себе и делиться своими достижениями, поскольку это поможет укрепить связь. Чтобы другие узнали о тебе что-нибудь новое и захотели узнать о тебе больше. Но ты должен знать, что делиться – это не то же самое, что кичиться, желать быть всегда тем, кто "побеждает".

Ты должен обладать достаточной дозой смирения, знать, как определить моменты, когда ты можешь поделиться, и никогда не делай это с тоном превосходства.



Рассказывай о чем-то, но без чрезмерной кичливости / Фото freepik

Жалуешься на других

Сплетни и критика время от времени могут быть очень веселыми, но не переусердствуй. Жалобы, отрицательное отношение и постоянные плохие отзывы о других является одной из причин, почему другие могут не желать тебя рядом. Ведь негатив заразителен и может создать токсичную среду.

Уход за своей внешностью и гигиеной

Уход за твоей одеждой, личной чистотой, волосами и бородой важными элементами ухода за собой и могут сделать тебя более уверенным в себе, защитить себя и даже расширить возможности. Кроме того, если этого не делать, это тоже свидетельствует о том, что ты не уважаешь ни других, ни себя. В результате это становится причиной того, почему люди вокруг тебя не хотят сближаться.

Ложь и оправдание

Мы должны знать, как распознавать, когда мы совершаем ошибки, когда мы в чем-то должны или когда мы сделали что-то, что повредило или повлияло на другого человека, не используя лжи или оправданий, чтобы попытаться выйти из ситуации и избавиться от последствий. Если же без лжи не обходится, это признак того, что у тебя низкий эмоциональный интеллект, а также это может быть формой манипуляции, которая делает тебя менее привлекательными или симпатичными.

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Избавься от этих привычек, если не хочешь разрушать отношения с людьми, которые тебе небезразличны. Если ты не хочешь менять себя, то не удивляйся, что тебя могут избегать и игнорировать.