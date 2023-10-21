Впоследствии маленький Баффет стал гигантом в финансовом мире и получил прозвище Оракул Омахи, поскольку он, казалось, обладел особой мудростью во всем, что связано с цифрами и финансами.

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Уоррен Баффет стал одним из самых богатых людей в мире и даже "наставником" многих других успешных людей, таких как Билл Гейтс. И это произошло не только благодаря его преданности работе, но и потому, что он также нашел некоторые хобби, которые помогают ему обладать умом, работать над своей памятью, обучаемостью и стратегическим мышлением.

Баффет, как и Гейтс и Джобс, обнаружил, что наличие хобби не занимает время от работы, а дает возможность уменьшить стресс, расслабиться и продолжать бросать вызов своему разуму разными способами, а это то, что нам всем нужно.

1. Игра в стратегические игры

Именно Уоррен Баффет познакомил Билла Гейтса с игрой в бридж – карточной игрой, в которую играют парами и которая предполагает наличие стратегии, чтобы победить своих оппонентов. Баффет также любит игры с числами и все, что связано с математикой, и при этом он сохраняет острый ум, развивает свои навыки работы в команде и умеет принимать лучшие решения, анализируя риски и обращая внимание на происходящее вокруг него.

На самом деле это не только бридж, любая игра, которая заставляет тебя думать о стратегии, анализировать ситуацию и идти на просчитанные риски, полезная для мозга и помогает развить тот тип интеллекта, который необходим для достижения целей твоих и запуска твоих проектов.

2. Игра на укулеле

Баффет также является музыкальным фанатом и, как говорится, играет на укулеле в свободное время, но это не значит, что он хочет создать группу или сменить карьеру.

По словам экспертов, обучение игре на инструменте повышает когнитивные способности мозга, увеличивает обучаемость, уменьшает стресс, повышает уверенность в себе, улучшает творческие способности и память. Поэтому рекомендуется научиться играть на нем даже если ты не собираешься становиться профессионалом. Кроме того, следует знать, что изучение любых новых навыков полезно для мозга, поэтому это не обязательно должно быть только музыка.



Это может быть игра на любом музыкальном инструменте / Фото pvproductions

3. Немного физических упражнений

Врачи посоветовали Баффету начать заниматься физическими упражнениями, и он принял этот вызов, что помогло ему не только оставаться здоровым, но и сохранять свой разум активным и острым.

Физические упражнения очень полезны для психического здоровья, улучшают настроение, повышают самооценку, могут работать над координацией ума и тела, уменьшают стресс, дают энергию. А еще, по данным CDC, даже улучшают память и помогают бороться с когнитивным упадком.

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Эксперты рекомендуют уделять физическим упражнениям по меньшей мере 30 минут в день, и особенно хорошо, если ты будешь делать это на свежем воздухе, поскольку это более расслабляющее и ты можешь получить немного витамина D в процессе.

Позаботься о том, чтобы и у тебя были полезны хобби. Пусть эти занятия позволяют не только развеяться после работы, но и прокачать себя.