Но наука знает, что счастье очень важно для всех людей, что оно является необходимым элементом для успеха и даже для того, чтобы жить дольше и лучше. И именно поэтому были проведены всевозможные исследования, чтобы выяснить, какие способы или вещи действительно помогают получить его и сохранить (потому что если ты не заботишься о нем, ты его теряешь).

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Гарвардский университет провел много исследований по этой теме, одно из них говорит, что для того, чтобы быть по-настоящему счастливыми, нам нужны хорошие друзья и здоровые, сбалансированные отношения (и не нужно быть ученым, чтобы это доказать). Но есть и другие, которые нашли разные варианты, которые также могут помочь и действительно позволяют нам иметь больше счастья каждый день.

В прошлом Гарвард обнаружил, что существуют хорошие привычки, позволяющие достичь счастья в долгосрочной перспективе. Но есть также способы достичь его мгновенно и чувствовать себя гораздо более довольным, реализуемым и счастливым каждый день.

В Гарварде говорят, что счастье – это выбор, в том смысле, что ты должен решать стремиться к нему каждый день.

Выходи из дома и будь активным

В статье, опубликованной в Harvard Health Publishing, эксперты университета обнаружили, что одним из ключей к ежедневному счастью является физическая активность, особенно когда она выводит тебя из дома.



Уделяй внимание физической активности / Фото prostooleh

Так случилось, что физическая активность высвобождает эндорфины и улучшает настроение, а времяпрепровождение на свежем воздухе также связано с хорошим психическим здоровьем, самочувствием и лучшим настроением, и они рекомендуют пытаться уделять 30 минут активности в день, хотя они подчеркивают, что нехватка времени не является проблемой, поскольку несколько минут также могут иметь значение.

Магия маленьких удовольствий

Гарвардские эксперты пишут, что тоже важно искать те мелочи, которые тебе нравятся и доставляют удовольствие, и которые могут помочь тебе баловать себя каждый день. По данным Harvard Health, исследование показало, что мелочи могут иметь большое значение и даже заставить тебя чувствовать себя счастливее в этот момент, поэтому не игнорируй их.

Подумай, например, о чтении любимой книги, десерте, прогулке в саду, игре с домашним любимцем, просмотре эпизода сериала, который был в твоем списке, или прослушивании песни, которая всегда поднимает настроение. Важно, чтобы ты пытался делать эти мелочи каждый день, чтобы противодействовать отрицательному или разочаровывающему эффекту маленьких плохих или неудобных вещей, с которыми ты сталкиваешься.

Уменьши количество решений, которые тебе приходится принимать

Слишком много возможностей может привести к усталости от принятия решений, ощущения перегрузки или разочарование, поскольку среди такого количества возможностей ты всегда в конечном счете ничего не найдешь (и ярким примером является то, что происходит в стриминге).



Старайся не перегружать себя решениями / Фото freepik

Эксперты рекомендуют ограничить количество решений, которые тебе приходится принимать ежедневно, автоматизировать некоторые процессы, создать униформу для работы, которая не заставляет тебя думать о том, что ты собираешься одеть или исключить из своей рутины вещи, которые не приносят реальной пользы и не имеют положительного эффект. Помни, что иногда меньше – это больше, и это особенно актуально, когда речь идет о принятии решений.

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