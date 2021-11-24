Это хорошо отражает рост глобального интереса к освоению космоса, как отметил преподаватель наук о Земле Университета Абердина Ираклис Гианнакис. Позже была китайская миссия Tianwen-1 и спуск марсохода Zhourong.

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Заглянем на другую сторону Луны

Perseverance и Zhourong стали 5 и 6 аппаратами за последнее десятилетие. Первым был Curiosity, который приземлился на Марс в 2012, а затем 3 китайские миссии Chang'e, садившиеся на Луне. Вот о Луне поговорим немного поподробнее.

Почему вспомнили о марсоходах?

Дело в том, что для анализа данных из них ученые разработали инструмент, который может помочь намного более детально рассмотреть прослойки под поверхностью Луны, чем это удавалось сделать когда-либо ранее.

Также этот инструмент может помочь в исследовании эволюции Луны.

Особенно большое значение для исследователей имеет обратная сторона Луны:

Во-первых, из-за ее интересных геологических образований.

Во-вторых, потому, что там неощутимы электромагнитные шумы от человеческой деятельности (а это делает ее идеальным местом для установки радиотелескопов).



Ученые готовятся глубже исследовать обратную сторону Луны / Фото NASA

Что это за инструмент, который поможет в исследовании Луны

Речь идет о наземном радаре. Ранее наука использовала радары орбитальных аппаратов, но как раз вышеупомянутые недавние миссии марсоходов Китая и США впервые использовали наземный радар. Этот инновационный подход теперь станет частью и будущих планетарных миссий:

Для картографирования подземных мест посадки и изучения того, что происходит под поверхностью.

Для исследования планетарных почв и их подземных слоев и для выяснения процессов геологической эволюции.

И даже для оценки территории на предмет вероятности установления там в будущем планетарных баз и исследовательских станций.

Относительно Perseverance и Tianwen-1: ожидается, что первые георадарные снимки с Марса опубликуют в 2022 году. Но первые геоданные мы получили еще с китайских лунных миссий Chang'e-3, 4 и 5.

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А есть ли в использовании наземного радара недостатки

Использование георадара имеет множество преимуществ, но есть и недостатки. Он, например, не может обнаруживать прослойки с гладкими границами между ними.

То есть, постепенные изменения от одной прослойки к другой георадар не замечает, и так возникает ложное впечатление, что под поверхностью – однородный блок.

А на самом деле это может быть гораздо более сложная структура, свидетельствующая о совершенно другой геологической истории.

К счастью, ученые работают над устранением этого недостатка и уже примерно знают, как это сделать. А это значит, что мы:

Безусловно, получим более четкое понимание сложной геологической истории спутника Земли.

А также сможем точнее предполагать, что находится под поверхностью Луны.