К твоему вниманию перечень признаков, свидетельствующих, что ты действительно влюблен. На них стоит обратить внимание, если ты сам не до конца уверен в своих чувствах.

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1. Ты хочешь показать свою девушку

Когда ты по-настоящему влюблен, ты хочешь похвастаться женщиной, которая вызывает эти чувства. Ты знакомишь ее с друзьями и даже семьей. А еще можешь начать водить ее в те места, которые нравятся тебе больше всего.



Ты хочешь познакомить ее со своими друзьями / Фото Unsplash

2. Ты называешь ее своей девушкой

Нужно признать еще тот факт, что мы очень боимся ярлыков. Оно и неудивительно, ведь многие девушки на первом свидании уже начинают называть совместных детей и выбирают фасон платья. Мы же стараемся всячески избежать серьезных отношений. Но если тебя действительно засосал водоворот чувств, ты не стесняешься называть вещи своими именами.

3. Ее мнение имеет для тебя значение

Влюбленный мужчина прислушивается к своей девушке. И речь идет не только о выборе заведения или фильма. Ты можешь спросить ее, какого цвета галстук выбрать или, какая прическа подходит тебе больше всего. Это уже признаки того, что ты действительно влюблен в нее.



Ее мнение для тебя действительно очень важное / Фото Unsplash

4. Ты пытаешься ее не обидеть

Если ты действительно влюблен в свою девушку, то пытаешься изо всех сил вести себя так, чтобы не обидеть ее. Например, ты точно не скажешь, что у нее огромные мешки под глазами. Ты точно не будешь шутить над ее недостатками. Наоборот, ты будешь воспевать те части ее тела, которые нравятся тебе больше всего. Да и вообще, ты увидишь в ней только прекрасное.

5. Твой взгляд скажет гораздо больше

Не менее о чувствах может рассказать твой взгляд. Он будет полон обожания. А еще она будет вызывать у тебя непринужденную улыбку. Оно и неудивительно, ведь ты чувствуешь себя максимально счастливым. Так почему бы и не улыбнуться?

6. Ты правильно расставляешь приоритеты

Она станет твоим приоритетом. Если нужно будет выбирать между футбольным матчем любимой команды и встречей с ней, то ты выберешь последнее. Или хотя бы попробуешь совместить приятное с полезным. Если же она не занимает первое место в твоем "рейтинге", то к настоящим чувствам еще далеко.



Она всегда для тебя на первом месте / Фото Unsplash

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