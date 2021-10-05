И вдруг эксперимент XENON1T, проведенный глубоко под Апеннинскими горами в Италии, дал неожиданные результаты. И ученые из Кембриджа говорят, что к этому причастна именно она – неуловимая темная энергия.

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Темная энергия и темная материя – в чем разница

Все, что наши глаза видят в небе и вообще в мире – от крошечных спутников до массивных галактик, от муравьев до китов – это всего 5% Вселенной или даже меньше. Остальное – во тьме. Буквально.

Примерно 27% Вселенной, как подсчитали ученые, – это темная материя. Такая невидимая сила, которая удерживает галактики и всю космическую паутину вместе.

А вот еще 68% – это темная энергия. Именно она, как считают исследователи космоса, заставляет Вселенную расширяться ускоренными темпами.

Оба компонента – невидимы. Но мы знаем гораздо больше о темной материи, которую вычислили еще в 1920-х годах. Темную же энергию открыли лишь в 1998,

– рассказала доктор Санни Ваньоцци.

Темную материю ищут с помощью масштабных экспериментов на Земле – как, к примеру, XENON1T. В 2020 сообщили о его результатах, некоторые из которых были неожиданными. Речь, в частности, об определенном непредсказанном сигнале.

Эксперимент XENON1T мог неожиданно обнаружить темную энергию

Так вот, исследователи из университета в Кембридже опубликовали 15 сентября 2021 года в Physical Review D свои выводы относительно непонятных результатов эксперимента XENON1T в Италии.

Мол, возможно, их причиной была темная энергия – а не темная материя, которую этот эксперимент изначально должен был выявить.



Давайте искать темную энергию? Знать бы еще, какая она... / Фото unsplash

Почему открытие темной энергии важно

Во Вселенной есть 4 фундаментальные взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое).

Но время от времени происходит что-то, что ими невозможно объяснить. И тогда эти события списывают на влияние "пятого взаимодействия".

Сейчас ученые в основном сходятся во мнении, что этим взаимодействием является как раз темная энергия.

Так кажется, обнаружив темную энергию, ученые стремятся обрести способность объяснить все. Что ж, удачи им.