Как удалить занозу и зажечь спичку на ветру: гениальные лайфхаки 1900-х годов в фото
Источник:boredpanda
Примерно в 1900 году табачная компания Gallaher Group из Великобритании придумала интересную новацию, чтобы отличаться от конкурентов. В коробки с сигаретами начали вкладывать цветные фотографии с инструкциями, которые можно было применить в быту.
Сегодня их назвали бы лайфхаками. К слову, эти инструкции актуальны и поныне. Посмотри – и убедись.
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Как зажигать спичку на ветру
Расщепить спичку у головки.
- Тогда когда ее зажжешь, пламя перекинется на тонкие волокна.
Зажигаем спичку / Фото boredpanda
Как удалять занозу
Возьми маленькую баночку с горячей водой и прижми ее к месту, где в кожу влезла заноза.
- Через несколько минут пар и давление выталкивают ее наружу.
Удаляем занозу / Фото boredpanda
Как варить картошку
Чтобы картошка после варки была рассыпчатой и сухой...
- Брось в кастрюлю щепотку соли и ложку сахара.
Варим картофель / Фото boredpanda
Как разделять слипшиеся стаканы
Налей в верхний стакан холодную воду, а нижний до средины окуни в горячую.
- И стаканы немедленно разойдутся.
Разлепляем стаканы / Фото boredpanda
Как убирать пень
А что? И такое надо знать. Так вот, просверли во пне несколько дыр, а в них насыпь соли.
- Пройдет несколько недель – и пень засохнет.
И убираем пень / Фото boredpanda
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